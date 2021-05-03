Deniz Salyası Balıkçıları Zarara Uğrattı! Avlanma Yapamıyorlar!
İzmit Körfezi'nde görülen deniz salyası etkisini giderek arttırıyor. Özellikle Balıkçıkların avlanmasını neredeyse imkansız hale getiren Deniz Salyası ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor.
İzmit Körfezi'nin Eskihisar bölümünde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık 1 ay önce İzmit Körfezi'nde görülen deniz salyası mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, İzmit Körfezi'nin Eskihisar bölümünde etkisini artıran deniz salyasını deniz süpürgesiyle temizliyor.
Eskihisar Gebze Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Sarı, yaptığı açıklamada, aylardır Marmara Denizi'nde deniz salyası görüldüğünü hatırlattı.
Sarı, deniz salyası nedeniyle oluşan beyaz tabakanın, Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştirdiğini ve bu nedenle balıkçıların sezonu erken kapattığını vurguladı.
Balıkçıların, deniz salyası nedeniyle çok mağdur olduğuna işaret eden Sarı, şunları söyledi:
"Küçük balıkçı dediğimiz balıkçılar şu anda tekir, istavrit, lüfer balığı tutmaları, para kazanmaları gerekiyordu ve bu balığı vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde yedirmemiz gerekiyordu. Hakikaten çok mağdur oldular. Bu Körfez dünyada az rastlanır belki de hiç bulunmayan bir yer. Körfezimize çok iyi bakalım, denizimize iyi bakalım ve attığımız çöpe ve denizi korumaya her zaman devam edelim. Sağlıklı balığımızı gelecek nesillere taşıyalım. Bazen 3 yılda bir bazen 2 yılda bu müsilaj oluşuyor. Bunu da bir doğa olayı olarak görüyoruz."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.