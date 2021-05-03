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- 03 May 2021 - 14:44 G: 03 May 2021 - 14:52

3 Mayıs Türkçülük Günü Ne Demektir ? 3 Mayıs 1944’te Ne Oldu?

3 Mayıs Türkçülük Günü Türkiye Cumhuriyeti için önemi her zaman yüksek olan bir gün. Binlerce yıllık Yüce Türk Tarihinin önemini ve bilincini hedefleyen 3 Mayıs Türkçülük günü ile ilgili sizde detayları merak ediyorsanız haberimizde göz atmalısınız. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Her sene Türkçülük Günü olarak kutlanılan 3 mayıs tarihinin anlamı ve nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefeleri arasında yer alan Türkçülük ideolojisinin kutlandığı, anıldığı gün olarak bilinen 3 mayıs tarihi özellikle siyasi açıdan büyük önem taşıyor. Osmanlı Devleti döneminde ortaya çıkan fikirler arasında yer alan Türkçülük, 1994 yılından bu yana her sene kutlanıyor.

03 May 2021 - 14:44 - Yaşam

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