3 Mayıs Türkçülük Günü Ne Demektir ? 3 Mayıs 1944’te Ne Oldu?

Her sene Türkçülük Günü olarak kutlanılan 3 mayıs tarihinin anlamı ve nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefeleri arasında yer alan Türkçülük ideolojisinin kutlandığı, anıldığı gün olarak bilinen 3 mayıs tarihi özellikle siyasi açıdan büyük önem taşıyor. Osmanlı Devleti döneminde ortaya çıkan fikirler arasında yer alan Türkçülük, 1994 yılından bu yana her sene kutlanıyor.