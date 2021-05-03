3 Mayıs Türkçülük Günü Ne Demektir ? 3 Mayıs 1944’te Ne Oldu?
3 Mayıs Türkçülük Günü Türkiye Cumhuriyeti için önemi her zaman yüksek olan bir gün. Binlerce yıllık Yüce Türk Tarihinin önemini ve bilincini hedefleyen 3 Mayıs Türkçülük günü ile ilgili sizde detayları merak ediyorsanız haberimizde göz atmalısınız. İşte detaylar...
Her sene Türkçülük Günü olarak kutlanılan 3 mayıs tarihinin anlamı ve nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefeleri arasında yer alan Türkçülük ideolojisinin kutlandığı, anıldığı gün olarak bilinen 3 mayıs tarihi özellikle siyasi açıdan büyük önem taşıyor. Osmanlı Devleti döneminde ortaya çıkan fikirler arasında yer alan Türkçülük, 1994 yılından bu yana her sene kutlanıyor.
03 May 2021 - 14:44 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.