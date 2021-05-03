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- 03 May 2021 - 14:56 G: 03 May 2021 - 14:57

Emlakçılar Bu Haber Size! Hürriyet Emlak, Emlakçılara Destek Paketini Açıkladı!

Pandemi ile hükümetin açıkladığı desteklerin dışında özel sektörde güçlü olan şirketlerden de destek haberleri geliyor. Hürriyet Emlak, tam kapanmada emlak ofislerine destek paketi açıkladı. Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan yaptığı açıklamada: "Üçüncü kez elimizi taşın altına koyuyoruz. 'Aynı Çatının Altındayız' kampanyamız kapsamında tam kapanmanın olacağı mayıs ayında (üyelerin) ücretlerinin yarısını biz üstleniyoruz" dedi. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Hürriyet Emlak, "Aynı Çatının Altındayız" kampanyası kapsamında verilen destekle mayıs ayında üyelerinin aylık ücretinin yarısını karşılayacak.

Hürriyet Emlak, alınan tam kapanma kararı ile emlak sektörüne destek paketi açıkladı.

Açıklamaya göre, "Aynı Çatının Altındayız" kampanyası kapsamında hem mevcut üyeler hem de yeni üye olacaklara hiçbir şart, koşul, sözleşme, taahhüt olmaksızın mayıs ayında yüzde 50 indirim sağlanacak. Hürriyet Emlak, ödemesini önceden yapmış emlak ofislerinin ise üyelik paketlerinin sonuna 15 gün ekleme yapacak. Kampanya ile binlerce emlak ofisine destek sağlanmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınının emlak ofislerinin çalışma koşullarını etkilemesiyle birlikte hızla harekete geçerek tüm müşterilere 1 ay ücretsiz ekstra kullanım hakkı tanımladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir sonraki adımda destek paketimizi daha da genişlettik ve müşterilerimizin 2 ay boyunca hiçbir ücret ödemeden Hürriyet Emlak'tan faydalanmalarını sağladık. Şimdi üçüncü kez elimizi taşın altına koyuyoruz. ‘Aynı Çatının Altındayız’ kampanyamız kapsamında tam kapanmanın olacağı mayıs ayında ücretlerinin yarısını biz üstleniyoruz. Mevcut müşterilerimize sunduğumuz bu fedakarlıkla sektörde talebin daraldığı bir dönemde onların yanında olmak bizim için büyük önem taşıyor. Çünkü sektörde 15 yıldır hizmet eden lider emlak ilan platformu olarak emlak ofislerinin yanında olmak bize düşer."

03 May 2021 - 14:56 AA İstanbul- Gündem

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