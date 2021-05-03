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- 03 May 2021 - 15:23 G: 03 May 2021 - 15:26

Emekliler Bu Haber Size! Bakan Bilgin Bayram İkramiyelerinin Tarihini Açıkladı!

Milyonlarca Emeklinin gözü kulağı bu haberde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Bayram İkramiyelerinin tarihini açıkladı. Bağkur ve SSK Emeklileri işte bu tarihte alacak. Detaylar haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerine 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyelerinin ödeneceğini bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesinin 1100 liraya yükseltildiğini anımsattı.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayramdan önceki hafta ödeneceğini vurgulayan Bilgin, "12,7 milyon emekliye 12,3 milyar lira ikramiye ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullandı.

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiyemizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Emeklilerimizin aileleriyle hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum."

03 May 2021 - 15:23 AA Ankara- Gündem

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