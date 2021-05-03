Dev Derbiye Adım Adım! Galatasaray Hazırlıklara Başladı!
Şampiyonluğu kesin gözü ile bakılan Beşiktaş'ın karşısına çıkacak olan Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında Beşiktaş'ın karşısına çıkacak. Takımdan yapılan açıklama ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladığı duyuruldu. İşte detaylar...
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 39. haftasında dün Gençlerbirliği ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş müsabakası öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda Gençlerbirliği karşısında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Sakatlığı süren Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada çalıştı.
Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 5 Mayıs Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.