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- 04 May 2021 - 10:10 G: 04 May 2021 - 10:13

4 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara'da bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanabilmektedir. Ankara 4 Mayıs 2021 elektrik kesinti bölgeleri nerelerdir? İşte detaylar...

Ali Kurt
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Başkent Ankara’nın elektrik sağlayıcı kurumu EDAŞ, şehirde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. EDAŞ tarafından elektrik sistemlerinin düzenli işlemesi için gerçekleştirilen bu çalışmalar esnasında planlı elektrik kesintileri meydana geliyor. Planlı elektrik kesintilerini etkili olacağı ilçe ve saat aralıkları ise yapılan çalışmalara bağlı olarak farklılık gösteriyor. Başkentli vatandaşlar elektik kesintilerinin hangi bölgelerde etkili olacağını güncel olarak araştırıyor. Planlı elektrik kesintileri ile ilgili EDAŞ resmi internet sitesi üzerinden duyurular paylaşılıyor.

04 May 2021 - 10:10 - Yaşam

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