4 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara'da bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanabilmektedir. Ankara 4 Mayıs 2021 elektrik kesinti bölgeleri nerelerdir? İşte detaylar...
Ankara 4 Mayıs 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Başkent Ankara’nın elektrik sağlayıcı kurumu EDAŞ, şehirde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. EDAŞ tarafından elektrik sistemlerinin düzenli işlemesi için gerçekleştirilen bu çalışmalar esnasında planlı elektrik kesintileri meydana geliyor. Planlı elektrik kesintilerini etkili olacağı ilçe ve saat aralıkları ise yapılan çalışmalara bağlı olarak farklılık gösteriyor. Başkentli vatandaşlar elektik kesintilerinin hangi bölgelerde etkili olacağını güncel olarak araştırıyor. Planlı elektrik kesintileri ile ilgili EDAŞ resmi internet sitesi üzerinden duyurular paylaşılıyor.
04 May 2021 - 10:10 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.