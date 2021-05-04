ABD Sonrası Dolar Toparlandı! Yön Yukarı Çevrildi!
Dün günü ABD haberlerini beklerken sakin seyreden ve kapanışta düşen Dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşe paralel değer kaybeden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,2518'den tamamladı. Bugün güne yükselişle devam ediyor.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,31 seviyelerinde işlem görüyor.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 8,3110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 9,9845'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 11,5150'den satılıyor.
Dolar endeksi dünkü kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 91,3 seviyelerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 azalışla 1,2017 seviyelerinde hareket ediyor.
Analistler, dünkü düşüşün ardından bugün yükseliş eğiliminde seyreden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki toparlanmanın, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu dakikalarda yüzde 1,6170 seviyesinde bulunuyor.
Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde bulunmaya devam ettiğini söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.