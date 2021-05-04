1100 TL Tam Kapanma Yardım Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olmaya devam ediyor. Geçen seneden bu yana çeşitli tedbirlerle yönetilen süreçte, vaka sayılarının artması üzerine yeniden tam kapanmaya geçildi. Tam kapanmaya geçilmesi ile beraber devlet ekonomik olarak vatandaşları yeniden desteklemeye başladı. Covid-19 salgın sürecinin ilk başında verilen 1000 liralık hane yardımı bu süreçte de 1100 lira olarak devam edecek. E devlet üzerinden yapılan başvurular ile geçen dönemlerde birçok haneye verilen destek tam kapanmanın uygulandığı bu süreçte de verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan salgının ilkbaşladığı dönemde 1000 lira olarak verilen yardım parasının artık 1100 lira olarak verileceğini açıkladı. Bu desteğe çok ihtiyacı olan vatandaşlar ise yardım başvurularının ne zaman açıklanacağını ve kimlerin bu destekten faydalanabileceğini araştırıyor.