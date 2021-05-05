Başkentin ilk dijital turizm rehberi

Altındağ Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliğinin de destekleriyle Ankaranın kalbi Altındağda turizmi canlandırmak için Akıllı Turizm Rotası Projesi Altın Rota mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Altındağ Belediyesi başkent Ankaranın turizmde daha fazla pay sahibi olabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliğinin de destekleri ile Ankaranın ilk dijital turizm rehberi hayata geçirildi. Hazırlanan mobil uygulama Altın Rota ile yerli ve yabancı turistlere bulundukları konumlara veya beklentilere göre alternatif rotalar sunuluyor. Uygulama sayesinde turizm rotalarının güzergâh ve içerikleri belirleniyor bu bilgiler yabancı dil seçeneğiyle de ziyaretçilere aktarılıyor. Uygulamaya giren bir kullanıcı bilgilendirme notları ve kısa film gibi uygulamalar aracılığıyla ziyarete geldiği noktayı daha iyi tanıyabiliyor.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIMIZ DAHA İYİ TANITILABİLECEK

Ankaranın adeta bir bürokrasi kenti olarak bilindiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Ankara ne yazık ki turizm konusunda hak ettiği yerde değil. Bunda başkentin bürokrasi kenti olması algısı da önemli Yerli ve yabancı ziyaretçilerin neden Ankaraya gelmesi gerektiği konusunda potansiyelimizi yeterince anlatamadık. İnşallah Başkentin ilk dijital turizm uygulaması Altın Rota bu noktada atılan bir adım olacak. Artık herkes cep telefonlarından başkentin gezilecek görülecek tarihi ve kültürel mekanlarını geliştirdiğimiz telefon uygulaması ile öğrenebilecek. Kısacası bu uygulama ile kentimizi daha iyi tanıtabileceğiz. dedi.

ANKARALILAR DA KULLANMALI

Uygulamanın pandemi sonrası daha da önemli hale geleceğini ifade eden Balcı Pandemi nedeniyle insanlar evlerinde ve sosyal hayat tüm dünyada neredeyse durmuş durumda İnşallah bugünleri de atlattıktan sonra başkentimize gelen ziyaretçiler için Altın Rota önemli bir rehber olacak. Bu uygulamayı Ankaralılar da kullanmalı İnanıyoruzki bu uygulamayı kullananlar Ankarada böyle yerler de varmıymış diyecekler Ben herkesi Hacı Bayram Velinin ahilik kültürüyle yoğurduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürkün Cumhuriyetimizi ilan ettiği Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoyun İstiklal Marşımızı kaleme aldığı ve binlerce yıldır Frig Roma Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan kentimizi keşfetmeye davet ediyorum şeklinde konuştu.

ENGELLİLER DE UNUTULMADI

Altın Rota mobil uygulaması geliştirilirken engelli bireyler de unutulmadı. Uygulamada görme engellilere yönelik sesli anlatım özelliği kullanılıyor. Ayrıca uygulamada tarihi ve turistik yerlerin tanıtım videoları da bulunuyor. Dileyenler Akıllı Turizm Rotası Altın Rotayı Android ve IOS marketlerinden cep telefonlarına indirebilecek.

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