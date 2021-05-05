Dolar/TL Merkez Öncesi İyice Gerildi! Patlama Öncesi O Seviyeden İşlem Görüyor!
Dolar/TL bekleyişi yerini gerilime bıraktı. Güne dalgalı seyirde başlayan Dolar/TL gerginleşmeye başladı. Bakın güne hangi seviyede devam ediyor. İşte detaylar...
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,35 seviyelerinde işlem görüyor.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün katıldığı bir etkinlikte hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti. Birkaç saat sonra konuya açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini söyledi.
Yellen'ın piyasalardaki volatiliteyi artıran açıklamalarının ardından gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde de yukarı yönlü baskı oluştu.
Bu gelişmelerle dolar/TL dün günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,9 artışla 8,3288'den tamamladı. Bugüne de yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.45 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 8,3465 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda, avro/TL 10,0080 seviyelerinde yatay seyrederken, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 11,5990'dan satılıyor.
Dolar endeksi, dün yüzde 0,9'luk artışla 91,3'ten günü tamamlamasının ardından bugün de yüzde 0,2 yükselişle 91,4 seviyelerinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1990 seviyelerinde hareket ediyor.
Analistler, Yellen'ın açıklamalarının ardından dolar endeksinin yükseldiğini, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde ise düşüş yaşandığını belirterek, tüm bunların döviz piyasalarında da volatiliteyi artırdığını söyledi.
Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca Yellen'ın açıklamaları sonrası ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı konuşmaların öneminin arttığını vurguladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.