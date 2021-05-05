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- 05 May 2021 - 14:42 G: 05 May 2021 - 15:10

Esra Erol'dan Titretecek Paylaşım! Akıma Uyunca Ortalık Fena Karıştı! Milyonlar İkiye Ayrıldı! Estetikli Mi, Estetiksiz Mi?

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol'danın sunucu koltuğunda oturan Esra Erol'dan titretecek paylaşım geldi! Sosyal medyada kısa bir süre önce başlatılan akımlardan birine katılan Esra Erol, dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca takipçisini ikiye ayıran Esra Erol, hayranlarına "Estetikli mi yoksa estetiksiz mi?" sorusunu sordurdu! Peki, söz konusu fotoğraf ne? İşte merak edilen tüm diğer detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yıllardır birçok işte yer almış olan Esra Erol, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Sık sık programdan ve özel hayatından paylaşımlar yapan güzel sunucu son gönderisiyle akıllarda soru işareti bıraktı. Sosyal medyayı karıştıran görsele binlerce yorum arka arkaya geldi. Yıllar içindeki değişimini gösteren Esra Erol, 20 yaşlarında öyle farklı biriymiş ki... 

FOX TV'de evlilik programları sunarak kendisini Türkiye'ye tanıtan başarılı sunucu, evlilik programlarının bitmesiyle soluğu Müge Anlı gibi gerçekleri gösteren program yapmaya karar vererek almıştı.

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05 May 2021 - 14:42 Ankara- Popüler Haber

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