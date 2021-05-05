Esra Erol'dan Titretecek Paylaşım! Akıma Uyunca Ortalık Fena Karıştı! Milyonlar İkiye Ayrıldı! Estetikli Mi, Estetiksiz Mi?

Yıllardır birçok işte yer almış olan Esra Erol, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Sık sık programdan ve özel hayatından paylaşımlar yapan güzel sunucu son gönderisiyle akıllarda soru işareti bıraktı. Sosyal medyayı karıştıran görsele binlerce yorum arka arkaya geldi. Yıllar içindeki değişimini gösteren Esra Erol, 20 yaşlarında öyle farklı biriymiş ki...

FOX TV'de evlilik programları sunarak kendisini Türkiye'ye tanıtan başarılı sunucu, evlilik programlarının bitmesiyle soluğu Müge Anlı gibi gerçekleri gösteren program yapmaya karar vererek almıştı.



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