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- 05 May 2021 - 15:19 G: 05 May 2021 - 15:20

Spotify'a Güzel Haber! Türkiye'de Çalışmaya Devam Edecek!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Spotify şirketinin başvurusunu kabul etti ve lisansını verdi. Spotify Türkiye'de uzun yıllar faaliyetlerine devam edebilecek. İşte detaylar..

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yerel radyo ve televizyonların son ödeme tarihi 31 Temmuz 2021 olan kanal/frekans taksit ücretlerini 4 ay erteledi.

Üst Kuruldan yapılan yazılı açıklamaya göre, RTÜK, geçen yılın mart ayından itibaren etkileri görülmeye başlanan salgın sürecinde yayıncılara önemli kolaylıklar sağlıyor.

Geçen yıl, yayıncıların ödemek durumunda olduğu Reklam Üst Kurul Paylarını 3 ay erteleyen ve medya kuruluşlarının RTÜK'e ulaştırma yükümlülüğü bulunduğu Yeminli Mali Müşavir Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu gönderme süresini öteleyen Üst Kurul, zor durumdaki yerel yayıncılar için yeni bir karar daha aldı.

Üst Kurul, yaptığı toplantıda, 6112 sayılı Kanun'a göre RTÜK'ün gelirleri arasında yer alan karasal ortamdan yayın yapan kamu ve özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan alınan televizyon kanal, multipleks kapasite ve radyo frekans yıllık kullanım ücretlerinin temmuz taksitine ilişkin düzenleme kararı aldı. RTÜK, her yılın ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere, dört eşit taksitte ödenen frekans ücretinin yaz ödemesini 4 ay erteledi.

Koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen yerel yayıncıların ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla son ödeme tarihi 31 Temmuz 2021'deki temmuz ayı kanal/frekans taksit ücretlerinin son ödeme tarihi, 30 Kasım 2021 olarak belirlendi.

Spotify lisans aldı

Üst Kurul, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisansı başvurularını değerlendirerek, uluslararası müzik platformu Spotify'ın başvurusunu inceledi ve kuruluşa lisans verdi.

Spotify, RTÜK'ten aldığı isteğe bağlı yayıncılık lisansıyla 10 yıl süreyle Türkiye'de faaliyetlerini sürdürebilecek.

05 May 2021 - 15:19 AA Ankara- Gündem

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