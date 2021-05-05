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05 May 2021 - 15:28

Yıldız Savaşları Gününe Özel Fırlatma! SpaceX Starlink Uydularını Uzaya Gönderdi!

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs özel bir fırlatma gerçekleştirdi. Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu uzaya gönderdi. İnternet ağını giderek büyüten şirket yakında tüm dünyada hizmete gireceğini açıkladı.