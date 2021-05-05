Yıldız Savaşları Gününe Özel Fırlatma! SpaceX Starlink Uydularını Uzaya Gönderdi!
ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs özel bir fırlatma gerçekleştirdi. Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu uzaya gönderdi. İnternet ağını giderek büyüten şirket yakında tüm dünyada hizmete gireceğini açıkladı.
Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketi, fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya dönerek şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna kondu.
Bu, şirketin Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 26'ncı fırlatış oldu.
Yıldız Savaşları filmlerinden referanslar
Fırlatış, ABD'li yönetmen George Lucas'ın yaratıcısı olduğu "Yıldız Savaşları" filmlerinin hayranları tarafından kutlanan 4 Mayıs Yıldız Savaşları Günü'ne denk geldi.
Kutlama vesilesiyle, uyduları taşıyan roket, Yıldız Savaşları filminde Han Solo karakterinin kullandığı uzay gemisi "Millenium Falcon"un adıyla anıldı.
Fırlatma öncesinde, yine filmlerde karakterlerin kullandığı slogandan ilhamla, "Güç sizinle olsun" anonsu yapıldı.
SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.