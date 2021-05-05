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- 05 May 2021 - 15:33 G: 05 May 2021 - 15:34

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Radikal Karar! Tahkim Kurulu Kararları Yayınlanacak!

Türkiye Futbol Federasyonu tartışmaları sonlandırmak ve daha fazla şeffaflık amacıyla Tahkim Kurulu kararlarının gerekçeleri TFF'nin internet sitesinde paylaşılacağını duyurdu. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu tarafından alınan kararların gerekçelerinin bu aydan itibaren internet sitesinden paylaşılacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kısa kararların yanı sıra gerekçeli kararlar da kişisel veriler saklı tutularak ve gizlilik esaslarına riayet edilerek Tahkim Kurulu Talimatı 16. maddesi uyarınca TFF'nin internet sitesindeki Tahkim Kurulu sayfasında yer alacaktır." denildi.

Uygulama kapsamında örnek teşkil etmesi amacıyla geçmiş tarihli bazı gerekçeli kararların yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulduğu kaydedildi.

05 May 2021 - 15:33 AA İstanbul- Spor

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