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- 05 May 2021 - 16:13 G: 05 May 2021 - 16:25

Çiftçiler Yasaktan Muaf Mı? E-Devlet ÇKS Çiftçi Kayıt Belgesi Nasıl Alınır?

Tam Kapanma ile birlikte kafa karışıklığı yaşayan çiftçiler internetten muaflıkları ile ilgili bilgileri araştırır oldular. Sizde çiftçilik yapıyorsanız ve muaf olup olmadığınızı bilmiyorsanız haberimize göz atmalısınız. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Covid-19 salgınının tüm dünyada etkili olmaya devam ettiği bu süreçte Türkiye’de de salgınla mücadele kapsamında birçok kısıtlama uygulanıyor. Mart ayında normalleşme sürecinin başlamasına bağlı olarak vaka ve hasta sayılarının artması, Ramazan ayı ile beraber daha sert tedbirlerin uygulanmaya başlanmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili açıklamasında Ramazan ayında 2 hafta boyunca tam kapanma uygulanacağını açıkladı. Tam kapanma uygulamasının başlaması ile beraber başta sokağa çıkma yasakları olmak üzere birçok kısıtlama gündeme geldi. Bu kısıtlamaların uygulanması ile hangi sektörlerin ve meslek gruplarının yasaklardan muaf olacağı ise merak edildi. Bu süreçte ülke ekonomisi için önemli olan tarımsal faaliyetlerin devam edip etmeyeceği de merak ediliyor.

05 May 2021 - 16:13 - Yaşam

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