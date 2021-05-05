Çiftçiler Yasaktan Muaf Mı? E-Devlet ÇKS Çiftçi Kayıt Belgesi Nasıl Alınır?

Covid-19 salgınının tüm dünyada etkili olmaya devam ettiği bu süreçte Türkiye’de de salgınla mücadele kapsamında birçok kısıtlama uygulanıyor. Mart ayında normalleşme sürecinin başlamasına bağlı olarak vaka ve hasta sayılarının artması, Ramazan ayı ile beraber daha sert tedbirlerin uygulanmaya başlanmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili açıklamasında Ramazan ayında 2 hafta boyunca tam kapanma uygulanacağını açıkladı. Tam kapanma uygulamasının başlaması ile beraber başta sokağa çıkma yasakları olmak üzere birçok kısıtlama gündeme geldi. Bu kısıtlamaların uygulanması ile hangi sektörlerin ve meslek gruplarının yasaklardan muaf olacağı ise merak edildi. Bu süreçte ülke ekonomisi için önemli olan tarımsal faaliyetlerin devam edip etmeyeceği de merak ediliyor.