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- 05 May 2021 - 16:30 G: 05 May 2021 - 16:35

Dersim Ne Demek, Ne Anlama Geliyor? Tunceli'ye Neden Dersim Diyorlar?

Dersim ismi son günlerin tartışmasız ismi şüphesiz. Cumhuriyet tarihinde yaşanan ayaklanmalarla talihsiz olaylar yaşayan bölge CHP milletvekili Orhan Sarıbal ile iyice gündeme geldi. Sizde Dersim hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize göz atmalısınız.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Dersim bölgesi son günlerde ülke gündemini meşgul eden konulardan biri haline geldi. Türkiye’nin illerinden biri olan Tunceli’ye neden Dersim dendiği merak edildi. CHP milletvekili Orhan Sarıbal’ın açıklamaları ile son günlerde konuşulmaya ve merak edilmeye başlayan Dersim, zaman zaman ülke gündeminde geniş yer tutuyor. Birçok vatandaş Dersim’in hangi coğrafi sınırları kapsadığını, Tunceli’ye neden Dersim dendiğini araştırıyor. Politik bir konu olan Dersim meselesi tarihi ve coğrafi olarak da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

 

05 May 2021 - 16:30 - Kültür - Sanat

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