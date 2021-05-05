Dersim Ne Demek, Ne Anlama Geliyor? Tunceli'ye Neden Dersim Diyorlar?

Dersim bölgesi son günlerde ülke gündemini meşgul eden konulardan biri haline geldi. Türkiye’nin illerinden biri olan Tunceli’ye neden Dersim dendiği merak edildi. CHP milletvekili Orhan Sarıbal’ın açıklamaları ile son günlerde konuşulmaya ve merak edilmeye başlayan Dersim, zaman zaman ülke gündeminde geniş yer tutuyor. Birçok vatandaş Dersim’in hangi coğrafi sınırları kapsadığını, Tunceli’ye neden Dersim dendiğini araştırıyor. Politik bir konu olan Dersim meselesi tarihi ve coğrafi olarak da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.