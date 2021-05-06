Etimesgut'ta Tam kapanmada kurulacak pazar yerleri açıklandı!
koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 mayıs 2021 tarihlerinde cumartesi günleri belediyemiz sınırları içerisinde saat 10:00/17:00 saatleri arası kurulacak pazar yerleri
Koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 mayıs 2021 tarihlerinde cumartesi günleri belediyemiz sınırları içerisinde saat 10:00/17:00 saatleri arası kurulacak pazar yerleri
1-Suvari Mahallesi semt pazarı
2-Elvan Mahallesi semt pazarı.
3- Şeker Mahallesi semt pazarı.
4-Topçu Mahallesi semt pazarı.
5- 3. Etap Şeyh Şamil Mahallesi semt pazarı.
6-Etiler Mahallesi semt pazarı.
7- Ahimesut Mahallesi semt pazarı.
8- Atayurt Mahallesi Yurtçu semt pazarı.
9- Altay Mahallesi 1. Etap semt pazarı.
10-Ayyıldız Mahallesi semt pazarı.
11-Eryaman Köy içi semt pazarı.
12- Alsancak Mahallesi semt pazarları kurulacaktır.
06 May 2021 - 00:52 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.