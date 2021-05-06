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- 06 May 2021 - 00:52 G: 06 May 2021 - 01:04

Etimesgut'ta Tam kapanmada kurulacak pazar yerleri açıklandı!

koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 mayıs 2021 tarihlerinde cumartesi günleri belediyemiz sınırları içerisinde saat 10:00/17:00 saatleri arası kurulacak pazar yerleri

Koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 mayıs 2021 tarihlerinde cumartesi günleri belediyemiz sınırları içerisinde saat 10:00/17:00 saatleri arası kurulacak pazar yerleri

1-Suvari Mahallesi semt pazarı

2-Elvan Mahallesi semt pazarı.

3- Şeker Mahallesi semt pazarı.

4-Topçu Mahallesi semt pazarı.

5- 3. Etap Şeyh Şamil Mahallesi semt pazarı.

6-Etiler Mahallesi semt pazarı.

7- Ahimesut Mahallesi semt pazarı.

8- Atayurt Mahallesi Yurtçu semt pazarı.

9- Altay Mahallesi 1. Etap semt pazarı.

10-Ayyıldız Mahallesi semt pazarı.

11-Eryaman Köy içi semt pazarı.

12- Alsancak Mahallesi semt pazarları kurulacaktır.

06 May 2021 - 00:52 - Belediyeler

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