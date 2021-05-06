Başkan Oğuz: "Sıkı takipçisi olacağız"
Kahramankazan Belediyesi zabıtası genelge doğrultusunda uygulanacak tedbirlerin denetimi için harekete geçti. Ekipler bu kapsamda genelgede belirlendiği üzere marketlerde yalnızca zorunlu temel ihtiyaç maddelerinin satışının yapılması için kontrollerini sıklaştırdı.
Kahramankazan Belediyesi zabıtası İçişleri Bakanlığınca yayınlanan marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaç maddeleri dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğine ilişkin genelgenin ardından denetimlerini sıklaştırdı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz tam kapanma sürecinde marketlerde minimum yoğunluğu hedefleyen genelgenin uygulanmasının sıkı takipçisi olacaklarını söyledi.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgede marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaç maddeleri dışında herhangi bir ürünün satışına izin verilmeyeceğini açıklayarak söz konusu kararın 7 Mayıs itibarıyla uygulanmaya başlanacağını bildirmişti.
DENETIMLER SIKLAŞTIRILDI
Kahramankazan Belediyesi zabıtası genelge doğrultusunda uygulanacak tedbirlerin denetimi için harekete geçti. Ekipler bu kapsamda genelgede belirlendiği üzere marketlerde yalnızca zorunlu temel ihtiyaç maddelerinin satışının yapılması için kontrollerini sıklaştırdı. Zabıta ayrıca tam kapanma sürecinde açık olan gıda hijyen ve tüketim maddesi satılan tüm iş yerlerinde denetimlerini titizlikle yürütüyor. 7/24 esasına göre çalışan ekipler fırsatçılık yapılmasına izin vermiyor. Ayrıntılı olarak yapılan denetimlerde ruhsat fatura etiket kontrolü yapılıyor. Ekipler olumsuz durumlarla karşılaşılması durumunda kanun gereği tespit tutanağı tutarak cezai işlem yapılması için gerekli işlemleri uyguluyor.
RUTIN DENETIMLER SÜRÜYOR
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz tam kapanma sürecinde marketlerde minimum yoğunluğu hedefleyen genelgenin uygulanmasının sıkı takipçisi olacaklarını belirterek Ayrıca yine bu dönemde rutin olarak yaptığımız denetimleri aralıksız olarak sürdüreceğiz. Vatandaşımızın mağdur edilmemesi için elimizden geleni yapacağız. Bu süreci esnafımızla vatandaşımızla hep birlikte atlatacağız diye konuştu.
06 May 2021 - 10:47 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.