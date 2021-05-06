Yenimahalle Belediyesi Avrupa vizesini aldı

2020-2021 sezonu Hentbol Kadınlar Süper Liginde aldığı galibiyetlerle yoluna emin adımlarla devam eden Yenimahalle Belediyesi SK evinde aldığı Sivas Belediyespor galibiyeti ile Ligi 3üncü olarak tamamlamayı garantiledi. Altın Kanatlı Melekler aldığı galibiyetle birlikte Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi. Yenimahalle Belediyesi SK mücadeleye Yenimahalle Belediyesi baş antrenörü Serdar Elerin genç yaşta vefat eden oğlu Zorbey Eren Eleri anmak için fotoğrafının yer aldığı siyah pankartla sahaya çıktı.

Hentbol Kadınlar Süper Liginde 21inci hafta mücadelesine çıkan Yenimahalle Belediyesi Sivas Belediyespor maçından 35-27 galip ayrıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksinde oynanan ve baştan sona Yenimahallenin üstünlüğü ile geçen karşılaşmada altın kanatlı melekler sahaya Hanna Gülcan Nurceren Elif Beyza Buse ve kalede Yağmur yedisi ile çıktı.

BEYZA VE GÜLCAN GOLLERIYLE MAÇI SIRTLADI

Yakaladığı üst üste atakları gole çevirmeyi başaran ve maçın ilk yarısını domine eden Yenimahallenin melekleri soyunma odasına 20-12 galip girdi. Maçın ikinci yarısında da rakibine öne geçme şansı tanımayanve mücadeleyi bırakmayan altın kanatlı melekler Beyza Gülcan ve Elifingöz dolduran performansıyla maçtan galip ayrılmayı başardı.

Kürşat Kef ve Mesut Ateş ikilisinin yönettiği karşılaşmada Yenimahalle Belediyesine galibiyeti getiren goller Beyza 11 Gülcan 8 Elif 5 İlayda 4 Buse 3 Mehtap ve Hanna 2ile geldi.

MELEKLER LIGDE SON MAÇINDA KONYAALTI ILE KARŞILAŞACAK

Hentbol Kadınlar Süper Liginde aldığı galibiyetle Süper Ligi 3üncü olarak sonlandırmayı garantileyen ve Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Yenimahallenin melekleri 8 Mayıs 2021 tarihinde ligin son maçında Konyaaltı Belediyesi SK ile deplasmanda karşılaşacak.