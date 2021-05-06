Akyurt Devlet Hastanesi İnşaatı Başladı

Akyurtun yeni hastanesinin inşaatı başladı Belediye Başkanı Hilal Ayık inşaatta incelemelerde bulunarak yetkililere teşekkür etti. Akyurtluların en çok merak ettiği ve yapılmasını istediği Akyurt Devlet Hastanesi inşaatı Yeşiltepe mahallesindeki arazide başladı.

Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Demirel ve Cemalettin Sarp ile birlikte şantiyeyi ziyaret eden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık proje ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Başkan Hilal Ayık açıklamasında "Bilindiği üzere hastane Akyurt için acil ihtiyaç duyulan projelerden bir tanesiydi. Uzunca bir süredir Sağlık Bakanlığımız ve ilgili kurullar ile görüşmelerimiz devam etti. Projesi inşaat ihalesi derken hamdolsun iş makinelerinin arazide çalıştığı günlere geldik. 75 yataklı Akyurt Devlet Hastanesi 22 bin metrekare toplam kapalı alandan oluşacak. 3 blok ve 7 katlı olarak inşa edilecek. Zeminde iyileştirme çalışmaları başladı. Değişimi görmek hem Akyurtlular hem de bizim açımızdan çok güzel oldu. Akyurtlular inşaatın başlamış olmasından dolayı oldukça memnun. Mevcut hastanemiz tüm imkanlarıyla hizmet vermesine rağmen artık ilçemiz büyüdüğü için yeni bir hastane yapılması kaçınılmaz olmuştu. 2 yıllık bir süre zarfında inşallah hastanemiz tamamlanıp hizmete açılacak. Böylece Akyurtlular sağlık için çevre ilçelere ve Ankaradaki diğer hastanelere gitmek zorunda kalmayacak. Şimdiden Akyurtlulara hayırlı olsun diyorum. Bu projede bugün bulunduğumuz aşamaya gelmemizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca Ankara İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan Ankara Milletvekillerimiz Sayın Lütfiye Selva Çam Sayın Prof. Dr. Arife Polat Düzgün ve Sayın Zeynep Yıldıza Akyurtlular adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerinin kullandı.