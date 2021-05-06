Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi Birleşiyor: Kurtlar Vadisi: Eşkıya! Bu İddia Türkiye'yi Ayaklandırır... Polat Alemdar!

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer’in başrollerinde başarılı bir şekilde yer aldığı dizide birçok değişiklik gündemde yerini alırken bu iddia ise seyircisini şoka soktu! Dizi yayınlandığı günden bu yana hem hikayesinde hem de oyuncularında birçok değişiklik yapmıştı fakat ortaya atılan iddialar bu sefer köklü bir değişikliğin yaşanacağının göstergesi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar...

Dizinin Kurtlar Vadisi dizisine benzerliğinden dolayı yıllar önce ekranlara veda eden Kurtlar Vadisi izleyicisini büyülüyordu. Bir dönem diziye Necati Şaşmaz'ın bile giril yapacağı çok konuşulmuştu fakat bu iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. Peki, şimdi neden dizinin ismi değişiyor?



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