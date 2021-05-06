Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi Birleşiyor: Kurtlar Vadisi: Eşkıya! Bu İddia Türkiye'yi Ayaklandırır... Polat Alemdar!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin adı mı değişiyor? Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı gelen iddialar karşısında şok içerisinde kaldı. Dizinin sezon finaline kısa bir süre kalmışken gelen bu iddia seyircisine büyük bir sürpriz oldu! Televizyon dünyasında bir ilki gerçekleştirecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni adı ise resmen açıklandı. Neler oluyor?
Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer’in başrollerinde başarılı bir şekilde yer aldığı dizide birçok değişiklik gündemde yerini alırken bu iddia ise seyircisini şoka soktu! Dizi yayınlandığı günden bu yana hem hikayesinde hem de oyuncularında birçok değişiklik yapmıştı fakat ortaya atılan iddialar bu sefer köklü bir değişikliğin yaşanacağının göstergesi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar...
Dizinin Kurtlar Vadisi dizisine benzerliğinden dolayı yıllar önce ekranlara veda eden Kurtlar Vadisi izleyicisini büyülüyordu. Bir dönem diziye Necati Şaşmaz'ın bile giril yapacağı çok konuşulmuştu fakat bu iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. Peki, şimdi neden dizinin ismi değişiyor?
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06 May 2021 - 20:21 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.