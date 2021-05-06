Sincan'da Tam kapanmada kurulacak pazar yerleri açıklandı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacak. Sincan hizmet verecek olan semt pazarlarına vatandaşlar, pandemi tedbirleri çerçevesinde gidip gelebilecek. Sincan Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerlerinde denetim yapacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Pazar yerleri” genelgesine göre tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs'a denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında pazar yerleri açık olacak. Sincan’da vatandaşlar ikametlerine en yakın pazara gidip gelebilecek.

Sincan’da Kurulacak Pazar Yerleri Belirlendi

İstasyon Mah. Semt Pazarı - İstasyon Mahallesi Edip Sokak ve Erkut Sokak arasında kurulacak.

Osmanlı Mah. Semt Pazarı – Osmanlı Mahallesi Hürriyet Caddesinde hizmet verecek.

Yunus Emre Mah. Semt Pazarı - Yunus Emre Mah. Devrimler Caddesinde kurulacak.

Yenikent Merkez Pazarı - Mustafa Kemal Mah. Fatih Caddesinde kurulacak.

Pınarbaşı Mah. Semt Pazarı - Pınarbaşı Mah. Yaşar Kemal Cad. Palamut Sokak arasında kurulacak.

Mevlana Mah. Semt Pazarı – Mevlana Mahallesi İmam Hatip Lisesi karşısında hizmet verecek.

Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetim Yapacak

Pazarların açık olduğu günlerde Sincan Belediyesi zabıta ekipleri denetime devam edecek. Pazar yerlerinde sadece yaş sebze-meyve ile fide satılabilecek; temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası satılamayacak. Giriş çıkışlar belirlenen noktalardan yapılacak. Pazar yerlerinde sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.