Rahmi Koç Müzesi Sanal Turla Geziliyor! İşte 3D Sanal Tur, 3D Mekanlar

Rahmi M. Koç Müzesi, tam kapanma döneminde sanal turla gezilebiliyor

Evden 360 derece müze keyfi için TIKLAYINIZ

Zengin koleksiyonuyla geçmişten günümüze endüstri, ulaşım ve iletişim tarihine ışık tutan Rahmi M. Koç Müzesi, kısıtlamalar nedeniyle müzeyi fiziki ziyaret edemeyenlere evden ulaşıyor. Müze, dijital dünyada yeni şeyler öğrenmek ve görmek isteyenlere keyifli bir deneyim yaşatıyor

Rahmi M. Koç Müzesi, tam kapanma döneminde de zengin koleksiyonunu sanal tur ile kültür-sanat tutkunlarına sunuyor. Müzenin endüstri, ulaşım ve iletişim tarihinin efsanelerinden oluşan 14 binin üzerindeki objeden oluşan koleksiyonu Google Street View ile 360 derece gezilebiliyor. Müzenin açık ve kapalı dahil olmak üzere 23 bin metrekarelik alanında nostaljik tren turu, denizaltı gezisi, atlıkarınca ve oyun parkı, uçaklar, klasik otomobiller ve çok daha fazlası ziyaretçileri bekliyor.

Çocuklar hem öğreniyor hem keşfediyor

Müzenin çevrim içi öğrenme programları da mayıs ayında devam ediyor. 5-11 yaş grubu çocukların hedef ve davranışlarına uygun olarak hazırlanan atölyelerde Güneş Saati’nin nasıl çalıştığından buharlı ilk otomobillerin tasarımlarına, su altının büyülü dünyasından zeytinyağı üretimine kadar farklı objeler yakından inceleniyor. Her cumartesi düzenlenen ve yaklaşık 60 dakika süren atölyelerde çocuklar ilk olarak sanal tur ile müzeyi keşfediyor, ardından haftanın objesini inceliyor ve dijital bir oyunla eğlencenin tadına varıyor.

Sanal Müze ile cepte ve tablette

Rahmi M. Koç Müzesi’ni keşfetmek isteyenler için bir diğer alternatif ise Sanal Müze uygulaması… App Store ve Google Play üzerinden cep telefonu ve tabletlere indirilebilen Sanal Müze de kullanıcılarına tatmin edici bir gezi olanağı sunuyor.

Rahmi Koç Müzesi paralı mı? Rahmi M Koç Müzesi ne kadar?

Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 14 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzesi Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi bina ile halihazırda 11 bin 250 m2'lik kapalı alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik açık alana sahiptir. Müzeye giriş ücreti yetişkinler için 28 TL, öğrenciler için 12 TL’dir.