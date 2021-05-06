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- 06 May 2021 - 16:20 G: 06 May 2021 - 16:46

Masumiyet Dizisinde Şiddet Bitmiyor! İlker Yine Yaptı Yapacağını, Ela Köşeye Sıkıştı! O Korkunç Sahne Milyonları Titretti!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumiyet dizisinin dün akşam ekranlara son bölümü geldi. Her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan dizinin 11. Bölümündeki bir sahne ise seyirciyi çileden çıkarttı. Kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetti konu olarak ele alan dizide İlker yine yaptı yapacağını. Ela’yı köşeye sıkıştırarak üzerine yürüyen İlker, seyircilerden şok tepkiler aldı. O korkunç sahne ise milyonların titremesine neden oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi birbirinden başarılı oyuncunun yer aldığı dizi, başarılı bir şekilde ilerliyor. Ela isimli genç bir kızın yasak aşkından yaşadığı hem psikolojik hem de fiziksel şiddeti konu alan dizide çelişkiler ve entrikalarda izleyenleri şok içerisinde bırakıyor. Dizinin son bölümünde ise İlker Ela'yı şiddet uyguladığı yere davet etti. Ela ise saplantılı aşık olduğu adamın yanına giderek krize davetiye çıkarttı.  

Yayınlanan 11. bölümde Ela, İlker'in davetini geri çevirmedi ve sandalye ile vurarak kendisini bayılttığı eve geldi. "Yeniden buraya gelmek ne kadar garip" sözlerini dile getiren Ela'ya karışık olarak ise İlker "Bana şu sıralar her şey çok garip geliyor" sözlerini dile getirdi.

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06 May 2021 - 16:20 Ankara- Popüler Haber

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