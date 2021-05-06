Açık Kapı 500 TL Bayram Harçlığı Veriyor Mu? e-Devlet Açık Kapı Başvuru Formu

Ramazan Bayramına sayılı gün kaldı. Bayramın yaklaşması ile beraber yardıma muhtaç vatandaşlar için ortaya konulan Açık Kapı uygulaması üzerinden bu sene harçlık dağıtılıp dağıtılmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Geçen sene Ramazan Bayramı’nda sosyal medya kanalları üzerinden bayram harçlığı dağıtılacağına dair paylaşımlar yapılmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı konu ile ilgili resmi açıklama yapmıştı. Bu olayların ardından bu sene Açık Kapı uygulamasını kullanan vatandaşlara bayram harçlığı dağıtılıp dağıtılmayacağı merak konusu oldu.