Açık Kapı 500 TL Bayram Harçlığı Veriyor Mu? e-Devlet Açık Kapı Başvuru Formu
Ramazan Bayramının gelmesi ile birlikte sosyal yardımların dağıtılmaya başlandığı bu günlerde vatandaşlar tarafından Açık Kapı aracılığı ile yardım alınıp alınamayacağı sorgulanıyor. Sizde 500 TL Bayram harçlığının detaylarını merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız.
Ramazan Bayramına sayılı gün kaldı. Bayramın yaklaşması ile beraber yardıma muhtaç vatandaşlar için ortaya konulan Açık Kapı uygulaması üzerinden bu sene harçlık dağıtılıp dağıtılmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Geçen sene Ramazan Bayramı’nda sosyal medya kanalları üzerinden bayram harçlığı dağıtılacağına dair paylaşımlar yapılmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı konu ile ilgili resmi açıklama yapmıştı. Bu olayların ardından bu sene Açık Kapı uygulamasını kullanan vatandaşlara bayram harçlığı dağıtılıp dağıtılmayacağı merak konusu oldu.
06 May 2021 - 16:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.