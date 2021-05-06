Haberler Ankara Haberler Ankara
- 06 May 2021 - 16:55 G: 06 May 2021 - 16:56

TOGG'dan Uyarı Geldi! Yerli Araba Dolandırıcılığı Başladı!

Türkiye'nin yerli otomobil TOGG dolandırıcıların hedefi oldu. Bir çok yalan haber yer alınca TOGG: "Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır" açıklaması yaptı. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), çeşitli sosyal medya mecralarında TOGG’un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı özellikle Almanya’da yaşayan yurttaşları uyardı. ​​​​​​​

TOGG'dan yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, TOGG'un takip edilebileceği internet adresinin "https://www.togg.com.tr/",

sosyal medya hesaplarının ise

"https://www.linkedin.com/company/toggas,

https://twitter.com/togg2022 s=21,

https://www.youtube.com/c/TOGG2022,

https://instagram.com/togg2022"

şeklinde olduğu bildirildi.

06 May 2021 - 16:55 AA İstanbul- Gündem

# OTOMOTİV İLE İLİŞKİLİ:
Çip Krizi Teğet Geçti! Otomotiv Sektöründe İhracat Arttı! mask
Çip Krizi Teğet Geçti! Otomotiv Sektöründe İhracat Arttı!
Çip Sorunundan Sonra Şimdide Başka Bir Tedarik Sorunu! Suzuki Üretimi Durduruyor! mask
Çip Sorunundan Sonra Şimdide Başka Bir Tedarik Sorunu! Suzuki Üretimi Durduruyor!
Pandemi'nin Kazananı Toyota Oldu! Araç Satışlarında Aylık Rekor Kırdı! mask
Pandemi'nin Kazananı Toyota Oldu! Araç Satışlarında Aylık Rekor Kırdı!
Kovid-19 Otomotiv Sektörünü Değiştirmeyi Başardı! Elektrikli Otomobil Pazarı Büyüyecek! mask
Kovid-19 Otomotiv Sektörünü Değiştirmeyi Başardı! Elektrikli Otomobil Pazarı Büyüyecek!
Lastik Etiketleri Sil Baştan! Artık QR Kodu İle Bilgilere Ulaşılabilecek! mask
Lastik Etiketleri Sil Baştan! Artık QR Kodu İle Bilgilere Ulaşılabilecek!
Mitsubishi'de Çip Krizine Dayanamadı! Üretimi Düşürme Karar Aldı! mask
Mitsubishi'de Çip Krizine Dayanamadı! Üretimi Düşürme Karar Aldı!
Egzoz Gazı Kontrolü Sil Baştan! Araçlar Durdurulmadan Uzaktan Kontro Edilecek, Cezalar Yolda! mask
Egzoz Gazı Kontrolü Sil Baştan! Araçlar Durdurulmadan Uzaktan Kontro Edilecek, Cezalar Yolda!
Maserati Yine Kalitesini Gösterdi! MC20 İle Red Dot Ödülünü Aldı! mask
Maserati Yine Kalitesini Gösterdi! MC20 İle Red Dot Ödülünü Aldı!
Otomotiv Sektöründe Pandemi Çıkmazı! Otokoç 2. El Sektörüne Giriyor! mask
Otomotiv Sektöründe Pandemi Çıkmazı! Otokoç 2. El Sektörüne Giriyor!
Çip Krizi ABD'ye Sıçradı! Dünya Devi Subaru Üretimi Durdurdu! mask
Çip Krizi ABD'ye Sıçradı! Dünya Devi Subaru Üretimi Durdurdu!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Kızılay Restoranlar İçin Harekete Geçti! Yardım Yapılacak! mask
Kızılay Restoranlar İçin Harekete Geçti! Yardım Yapılacak!
Açık Kapı 500 TL Bayram Harçlığı Veriyor Mu? e-Devlet Açık Kapı Başvuru Formu mask
Açık Kapı 500 TL Bayram Harçlığı Veriyor Mu? e-Devlet Açık Kapı Başvuru Formu
Enflasyonla Birlikte Fiyatlar Arttı! Metro Türkiye Sahte Ürünlere Karşı Uyardı! mask
Enflasyonla Birlikte Fiyatlar Arttı! Metro Türkiye Sahte Ürünlere Karşı Uyardı!
Bakan Mustafa Varank'tan Kodlama Atağı! Yazılım Okullarını Açtıklarını Duyurdu! mask
Bakan Mustafa Varank'tan Kodlama Atağı! Yazılım Okullarını Açtıklarını Duyurdu!
Merkez Bankası Kararını Açıkladı! Kavcıoğlu Hedefine Yine Ulaşamadı! mask
Merkez Bankası Kararını Açıkladı! Kavcıoğlu Hedefine Yine Ulaşamadı!
Pandemi ve Enflasyon Limit Arttırdı! Temassız Kartlara Düzenleme! mask
Pandemi ve Enflasyon Limit Arttırdı! Temassız Kartlara Düzenleme!
Kuraklık Tehlikesi Geri Geldi! Sevincimiz Kursağımızda Kaldı! mask
Kuraklık Tehlikesi Geri Geldi! Sevincimiz Kursağımızda Kaldı!
Thodex'in Yöneticisinin Yakalanması An Meselesi! Emniyet Özel Ekiple Harekete Geçti! mask
Thodex'in Yöneticisinin Yakalanması An Meselesi! Emniyet Özel Ekiple Harekete Geçti!
Piyasalarda Merkez Bankası Beklentisi Sürüyor! Dolar Harekete Geçmeye Hazır! mask
Piyasalarda Merkez Bankası Beklentisi Sürüyor! Dolar Harekete Geçmeye Hazır!
Hıdırellez Dilek Kağıdına Ne Yazılır, Nasıl Dilek Tutulur? Su veya Deniz Yoksa Nereye Atılır? mask
Hıdırellez Dilek Kağıdına Ne Yazılır, Nasıl Dilek Tutulur? Su veya Deniz Yoksa Nereye Atılır?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Galatasaray'da Seçim Depremi! Başkan Adayı Hamamcıoğlu İsyan Etti! mask
Galatasaray'da Seçim Depremi! Başkan Adayı Hamamcıoğlu İsyan Etti!
Sadakatsiz Ne Zaman Final Yapacak? mask
Sadakatsiz Ne Zaman Final Yapacak?
Kızılay Restoranlar İçin Harekete Geçti! Yardım Yapılacak! mask
Kızılay Restoranlar İçin Harekete Geçti! Yardım Yapılacak!
Açık Kapı 500 TL Bayram Harçlığı Veriyor Mu? e-Devlet Açık Kapı Başvuru Formu mask
Açık Kapı 500 TL Bayram Harçlığı Veriyor Mu? e-Devlet Açık Kapı Başvuru Formu
Masumiyet Dizisinde Şiddet Bitmiyor! İlker Yine Yaptı Yapacağını, Ela Köşeye Sıkıştı! O Korkunç Sahne Milyonları Titretti! mask
Masumiyet Dizisinde Şiddet Bitmiyor! İlker Yine Yaptı Yapacağını, Ela Köşeye Sıkıştı! O Korkunç Sahne Milyonları Titretti!
BİM, A101 ve ŞOK Devri Bitti... Artık Satamayacak Trendyol 20 TL'ye Düşürdü; Marketlerde Yasaklandı! Eski Düzen Bitti! Çok Ucuza Satılıyor... mask
BİM, A101 ve ŞOK Devri Bitti... Artık Satamayacak Trendyol 20 TL'ye Düşürdü; Marketlerde Yasaklandı! Eski Düzen Bitti! Çok Ucuza Satılıyor...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status