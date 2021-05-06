TOGG'dan Uyarı Geldi! Yerli Araba Dolandırıcılığı Başladı!
Türkiye'nin yerli otomobil TOGG dolandırıcıların hedefi oldu. Bir çok yalan haber yer alınca TOGG: "Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır" açıklaması yaptı. İşte detaylar...
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), çeşitli sosyal medya mecralarında TOGG’un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı özellikle Almanya’da yaşayan yurttaşları uyardı.
TOGG'dan yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, TOGG'un takip edilebileceği internet adresinin "https://www.togg.com.tr/",
sosyal medya hesaplarının ise
"https://www.linkedin.com/company/toggas,
https://twitter.com/togg2022 s=21,
https://www.youtube.com/c/TOGG2022,
https://instagram.com/togg2022"
şeklinde olduğu bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.