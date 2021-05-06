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06 May 2021 - 16:55

TOGG'dan Uyarı Geldi! Yerli Araba Dolandırıcılığı Başladı!

Türkiye'nin yerli otomobil TOGG dolandırıcıların hedefi oldu. Bir çok yalan haber yer alınca TOGG: "Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır" açıklaması yaptı. İşte detaylar...