Netflix Zammı Affettirmek İstiyor! Yaz Dönemi Filmlerini Açıkladı!
Netflix yapmış olduğu son zamlarda oldukça tepki çekmiş ve aboneliklerini sonlandıranlar olmuştu. Bu tepkiyi biraz olsun hafifletmek isteyen firma yaz döneminde yayınlanacak filmleri açıkladı. İşte o liste.
Dijital yayın platformu Netflix, bu yaz kullanıcılarına sunacağı yeni içerikleri duyurdu.
Netflix'in yeni içerikleri arasında "Ölüler Ordusu", "Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor" ve "Delidolu 3" gibi birçok film yer alıyor.
Yaz boyu seyredilebilecek bütün filmlerin yayın tarihleri ise şöyle:
Yarın "Canavar Harmon", 12 Mayıs'ta "Oksijen", 14 Mayıs'ta "Penceredeki Kadın", 21 Mayıs'ta "Ölüler Ordusu", 26 Mayıs'ta "Baggio: İlahi At Kuyruğu" ve "Ghost Lab", 27 Mayıs'ta "Mavi Mucize", 2 Haziran'da "Carnaval", 9 Haziran'da "Awake", 11 Haziran'da "Sihirli Ejder" ve "Kaykaycı Kız", 18 Haziran'da "Bir Eksik" ve "Zordur Bu Dünya", 23 Haziran'da "Kimsin Sen?", 25 Haziran'da "The Ice Road", 30 Haziran'da "America: The Motion Picture", 29 Temmuz'da "Tek Çare Aşk", 30 Temmuz'da "Emekli Ajan", 11 Ağustos'ta "Delidolu 3", 20 Ağustos'ta "Sweet Girl", 27 Ağustos'ta "He's All That"
Ayrıca haziran ayında "The House Of Flowers: The Movie (La Casa De Las Flores: La Pelicula) Beckett", temmuzda "Kızıl Kökler", "Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor" ve "Sevgilimden Son Mektup", ağustosta ise "Beckett" adlı film, Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.