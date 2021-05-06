Survivor Tarihinin En Büyük İfşası Yayınlandı! İsmail ve Nişanlısı İfşalandı, Ortaya Çıkan Arkadaşı, Yeri Yerinden Oynattı!

İsmail Balaban'ın annesinin, ödül oyununda nişanlısı Gamze Atakan ile ilgili söylediği "o kız senin bırakıp gittiğin kız değil" sözleri; büyük gündem oluşturmuş ve günlerce konuşulmuştu. Nişanı attığını belirten Balaban'ın annesinin açıklamaları sonrasında işin perde arkasındaki sır herkesin merak ettiği bir konu haline geldi. Balaban, daha sonrasında nişanlısıyla iletişime geçti ve konu SMS'e bağlandı. "SMS'in düşer diye benim ön planda olmamı istemediler" açıklaması yapan Atakan inandırıcı gelmedi! İşin perde arkası da sonunda ortaya çıktı...

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