Çin Roketi Tehlikesi! Dünyaya Geliyor, Saatler Kaldı! Çin Roketi Ankara'ya Düşer Mi?
Çin Roketi dünyaya düşmek üzere olması endişeleri iyice artırdı. ABD'nin takibe alıp Çin hükümetinin sessiz kaldığı roket için vatandaşlarda endişe ile araştırma yapmaya başladı. Sizde roket ile ilgili detayları merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız.
Bir süredir gerçekleştirdiği uzay çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Çin’den yenihaber geldi. Çin’in Uzay İstasyonu kurumu için fırlattığı roketin dünya için tehlike barındırdığı ortaya çıktı. Long March 5B isimli roketin dünyaya düşme ihtimali konuşulurken, konu ile ilgili kurumlardan da birçok yeni açıklama geliyor.
Çin hükümetinin henüz konu ile ilgili açıklama yapmadığı biliniyor. Bununla beraber ABD Uzay Kuvvetler Komutanlığı ve Avrupa Uzay Ajansı güncel açıklamalar yapmaya devam ediyor. Çin roketi ile ilgili bir açıklama da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu’ndan geldi. Esenoğlu Çin roketinin yapısını ve dünyaya verebileceği zararı açıkladı.
08 May 2021 - 00:39 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.