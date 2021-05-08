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- 08 May 2021 - 00:39 G: 08 May 2021 - 00:40

Çin Roketi Tehlikesi! Dünyaya Geliyor, Saatler Kaldı! Çin Roketi Ankara'ya Düşer Mi?

Çin Roketi dünyaya düşmek üzere olması endişeleri iyice artırdı. ABD'nin takibe alıp Çin hükümetinin sessiz kaldığı roket için vatandaşlarda endişe ile araştırma yapmaya başladı. Sizde roket ile ilgili detayları merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Bir süredir gerçekleştirdiği uzay çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Çin’den yenihaber geldi. Çin’in Uzay İstasyonu kurumu için fırlattığı roketin dünya için tehlike barındırdığı ortaya çıktı. Long March 5B isimli roketin dünyaya düşme ihtimali konuşulurken, konu ile ilgili kurumlardan da birçok yeni açıklama geliyor.

Çin hükümetinin henüz konu ile ilgili açıklama yapmadığı biliniyor. Bununla beraber ABD Uzay Kuvvetler Komutanlığı ve Avrupa Uzay Ajansı güncel açıklamalar yapmaya devam ediyor. Çin roketi ile ilgili bir açıklama da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu’ndan geldi. Esenoğlu Çin roketinin yapısını ve dünyaya verebileceği zararı açıkladı.

 

08 May 2021 - 00:39 - Gündem

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