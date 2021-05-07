07 May 2021 - 18:01 Güncelleme: 07 May 2021 - 18:12
Uzman Doktor Adaylarına ÖSYM'den Haber! Sonuçlar Açıklandı!
Uzman Doktor Adaylarının beklediği sonuç haberi ÖSYM geldi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı. İşte detaylar ve Erişim linki.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021-1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 28 Nisan-4 Mayıs 2021'de tercihleri alınan 2021-TUS 1. Dönem yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.