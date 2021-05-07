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- 07 May 2021 - 18:01 G: 07 May 2021 - 18:12

Uzman Doktor Adaylarına ÖSYM'den Haber! Sonuçlar Açıklandı!

Uzman Doktor Adaylarının beklediği sonuç haberi ÖSYM geldi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı. İşte detaylar ve Erişim linki.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021-1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 28 Nisan-4 Mayıs 2021'de tercihleri alınan 2021-TUS 1. Dönem yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

07 May 2021 - 18:01 AA Ankara- Eğitim

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