Çalışma İzni Görev Belgesi Olanlar Dikkat! Bakanlık O Belgelere El Attı!

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması" konulu genelge gönderildiği belirtildi.

Genelgede, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlileri tespit edilerek duyurulduğu hatırlatıldı.

Genelgeyle kısıtlamalarından muaf işyerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden "çalışma izin belgesi" veya manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri yetkilisince imzalanıp onaylanan "çalışma izni görev belgesi formunu" alma zorunluluğunun getirildiği vurgulanırken, bugün itibarıyla 9,5 milyona yakın başvurunun neticelendirilerek belge düzenlendiği vurgulandı.

Genelgede, "Nace kodu eşleşme hatası", muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda, sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için "çalışma izni görev belgesi formunun" geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 00.00'a kadar uzatıldığı kaydedildi.