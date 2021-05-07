Koronavirüs İçin İlaç Müjdesi! Avrupa İlaç Ajansı Değerlendirmeye Aldı!
Aşı çalışmalarının başarılı olmasından sonra bir adımda ilaç sektöründen geldi. Koronavirüs'e etkili olan ilaç için harekete geçildi. Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yol açtığı enfeksiyonun tedavisi için geliştirilen "Sotrovimab" adlı ilacın ön değerlendirme sürecini başlattı.
EMA'nın hızlı kullanım onayı vermesi için yapılan ön değerlendirme sürecine dahil edilen ve "monoklonal antikor" olduğu belirtilen ilaç, GlaxoSmithKline ile Vir Biotechnology şirketleri tarafından geliştirildi.
EMA'dan yapılan açıklamada, ilacın laboratuvar ve hayvanlar üzerindeki çalışmalardan elde edilen ilk verilerin incelemesinin başladığı ancak fayda-risk dengesi hakkında karar vermek için henüz çok erken olduğu bildirildi.
EMA uzmanları, ilaçla ilgili klinik çalışmalardan elde edilen verileri de çıktıkça değerlendirilecek. İlacın AB ülkelerindeki Kovid-19 hastalarında kullanılması için resmi pazar onayı başvurusunu destekleyecek yeterli kanıt elde edilene kadar ön değerlendirme süreci devam edecek.
Sotrovimab'ı hastalarda kullanmak isteyebilecek AB ülkelerinin ulusal sağlık makamlarına tavsiye vermek üzere EMA tarafından nisan ortasında başlatılmış ve devam eden başka bir inceleme süreci daha bulunuyor.
EMA, şubat ayında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 tedavisinde de kullanılan "antikor kokteylinin" oksijen takviyesi almayan hastalara verilebileceğini bildirmişti.
ABD'de Kasım 2020'de onay alan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı etken maddelerin birleşiminin, Kovid-19 hastalığının oksijen takviyesi gerektirmeyen durumlarında ve ciddi aşamaya ilerleme tehlikesi bulunan hastalarda kullanılabileceği belirtilmişti.
07 May 2021 - 18:45 AA - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.