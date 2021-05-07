Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 May 2021 - 19:12 G: 07 May 2021 - 19:20

Çin Nihayet Suskunluğunu Bozdu! "Düşen Roket'in Zarara Yol Açma İhtimali Yok!"

Çin düşecek olan uzay roketi ile ilgili nihayet suskunluğunu bozdu. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü uzaya taşıyan ve daha sonra kontrolden çıkan roketin dünyanın atmosferine girdiği anda yanarak parçalanacağını ve herhangi bir zarara yol açma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu bildirdi. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin, roketin uzaya fırlatılmasının ve kontrolden çıkmasından bir hafta sonra başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, roketle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İlgili roketin sahip olduğu teknolojilerin tasarımından anladığımız kadarıyla parçaların büyük kısmı atmosfere girdiğinde yanarak parçalanacak. Havacılık faaliyetleri ve yerde herhangi bir zarara yol açma ihtimali de oldukça düşük." ifadesini kullanan Vang, ilgili departmanın bilahare duruma ilişkin açıklama yapacağını bildirdi.

Öte yandan BBC’nin haberinde, roketin kontrolden çıkmasının ardından roket parçalarının atmosferde sürtünmeden kaynaklı oluşacak yüksek sıcaklıklara dayanıklı kısımlarının dünyaya düşebileceği kaydedildi.

Bu parçaların yeryüzüne temasının 9 Mayıs sabah saatlerinde gerçekleşmesi beklendiği bertilen haberde roketin, nereye düşeceği konusu tam olarak bilinmemekle birlikte dünyanın 41,5 derece Kuzey ve 41,5 derece Güney enlemleri arasında bir yere düşeceği tahmin edildiği aktarıldı.

Söz konusu enlemler doğudan batıya, Avustralya, Güney Asya ülkeleri, Çin’in orta ve güney bölgeleri, Arap Yarımadası, Afrika kıtası, Türkiye’nin büyük çoğunluğu, Güney Amerika’nın büyük çoğunluğu ve Kuzey Amerika’nın bir kısmını kapsıyor.

 Long March 5B, 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı

Çin Uzay İstasyonu’nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.

Fırlatılmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.

Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.

07 May 2021 - 19:12 AA Ankara- Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Koronavirüs İçin İlaç Müjdesi! Avrupa İlaç Ajansı Değerlendirmeye Aldı! mask
Koronavirüs İçin İlaç Müjdesi! Avrupa İlaç Ajansı Değerlendirmeye Aldı!
Hamaney İsrail'e Ateş Püskürdü! "İsrail Bir Terör Üssüdür!" mask
Hamaney İsrail'e Ateş Püskürdü! "İsrail Bir Terör Üssüdür!"
Virüs Mücadelesinde Başarı Sağlayan İngiltere! AstraZeneca Yerine Alternatif Aşıları Tavsiye Etti! mask
Virüs Mücadelesinde Başarı Sağlayan İngiltere! AstraZeneca Yerine Alternatif Aşıları Tavsiye Etti!
Spacex Sonunda Başardı! Mars'a Gidecek Mekik Yere İnmeyi Başardı! mask
Spacex Sonunda Başardı! Mars'a Gidecek Mekik Yere İnmeyi Başardı!
Messi'nin Başı Belada! Laliga Kovid-19 Soruşturmasını Başlattı! mask
Messi'nin Başı Belada! Laliga Kovid-19 Soruşturmasını Başlattı!
Belçika Sınıfta Kaldı! Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyona Yaklaştı! mask
Belçika Sınıfta Kaldı! Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyona Yaklaştı!
NBA'de Cedi Osman Rüzgarı! Attığı Sayılar Yeterli Olmadı! mask
NBA'de Cedi Osman Rüzgarı! Attığı Sayılar Yeterli Olmadı!
ABD'den Taliban Uyarısı! "İktidara Gelmesi Kadınların Sonu Olabilir!" mask
ABD'den Taliban Uyarısı! "İktidara Gelmesi Kadınların Sonu Olabilir!"
Çin Sorumsuzluğa Devam Ediyor! Düşen Roket İçin Sessizliğe Büründüler! mask
Çin Sorumsuzluğa Devam Ediyor! Düşen Roket İçin Sessizliğe Büründüler!
ABD Hazine Bakanı Piyasaları Karıştırdı! Yellen'ın Açıklamaları İle Piyasalar Tepe Taklak! mask
ABD Hazine Bakanı Piyasaları Karıştırdı! Yellen'ın Açıklamaları İle Piyasalar Tepe Taklak!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Bayram Namazı Detayları Belli Oldu! Bu Şartlarda Kılınacak, İşte Saatler! mask
Bayram Namazı Detayları Belli Oldu! Bu Şartlarda Kılınacak, İşte Saatler!
Çalışma İzni Görev Belgesi Olanlar Dikkat! Bakanlık O Belgelere El Attı! mask
Çalışma İzni Görev Belgesi Olanlar Dikkat! Bakanlık O Belgelere El Attı!
Çin Roketi Tehlikesi! Dünyaya Geliyor, Saatler Kaldı! İstanbul ve Ankara'ya Düşer Mi? mask
Çin Roketi Tehlikesi! Dünyaya Geliyor, Saatler Kaldı! İstanbul ve Ankara'ya Düşer Mi?
Bayramdan Sonra Yasaklar Kalkar Mı? Tam Kapanma 1 Hazirana Kadar Uzar Mı? mask
Bayramdan Sonra Yasaklar Kalkar Mı? Tam Kapanma 1 Hazirana Kadar Uzar Mı?
TOGG'dan Uyarı Geldi! Yerli Araba Dolandırıcılığı Başladı! mask
TOGG'dan Uyarı Geldi! Yerli Araba Dolandırıcılığı Başladı!
Kızılay Restoranlar İçin Harekete Geçti! Yardım Yapılacak! mask
Kızılay Restoranlar İçin Harekete Geçti! Yardım Yapılacak!
Açık Kapı 500 TL Bayram Harçlığı Veriyor Mu? e-Devlet Açık Kapı Başvuru Formu mask
Açık Kapı 500 TL Bayram Harçlığı Veriyor Mu? e-Devlet Açık Kapı Başvuru Formu
Enflasyonla Birlikte Fiyatlar Arttı! Metro Türkiye Sahte Ürünlere Karşı Uyardı! mask
Enflasyonla Birlikte Fiyatlar Arttı! Metro Türkiye Sahte Ürünlere Karşı Uyardı!
Bakan Mustafa Varank'tan Kodlama Atağı! Yazılım Okullarını Açtıklarını Duyurdu! mask
Bakan Mustafa Varank'tan Kodlama Atağı! Yazılım Okullarını Açtıklarını Duyurdu!
Merkez Bankası Kararını Açıkladı! Kavcıoğlu Hedefine Yine Ulaşamadı! mask
Merkez Bankası Kararını Açıkladı! Kavcıoğlu Hedefine Yine Ulaşamadı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Yarışmacısı Öykü Nişanı Attı! Artık Bitti... Evlilik Teklifine "Evet" Demişti! Artık Yoklar... Twitter Sallanıyor! mask
Survivor Yarışmacısı Öykü Nişanı Attı! Artık Bitti... Evlilik Teklifine "Evet" Demişti! Artık Yoklar... Twitter Sallanıyor!
Bayram Namazı Detayları Belli Oldu! Bu Şartlarda Kılınacak, İşte Saatler! mask
Bayram Namazı Detayları Belli Oldu! Bu Şartlarda Kılınacak, İşte Saatler!
Çin Nihayet Suskunluğunu Bozdu! "Düşen Roket'in Zarara Yol Açma İhtimali Yok!" mask
Çin Nihayet Suskunluğunu Bozdu! "Düşen Roket'in Zarara Yol Açma İhtimali Yok!"
Demet Özdemir Instagram'ı Resmen Tutuşturdu! Milyonlar Akın Etti, Oğuzhan Koç Çok Kıskanacak! "Helal Olsun..." mask
Demet Özdemir Instagram'ı Resmen Tutuşturdu! Milyonlar Akın Etti, Oğuzhan Koç Çok Kıskanacak! "Helal Olsun..."
Cüneyt Çakır'ın 29. Derbi Maçı! İşte İstatistikler ve Merak Edilenler! mask
Cüneyt Çakır'ın 29. Derbi Maçı! İşte İstatistikler ve Merak Edilenler!
Ankara Emniyetinden Marketlere Sıkı Denetim! Genelge Dışı Ürünleri Satanlara Ceza Yağdı! mask
Ankara Emniyetinden Marketlere Sıkı Denetim! Genelge Dışı Ürünleri Satanlara Ceza Yağdı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status