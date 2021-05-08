Ankara Büyükşehir’den tam kapanmada asfalt seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 günlük tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte Başkent genelinde asfalt serim seferberliği ilan etti. Sürecin ilk haftasında (29 Nisan-7 Mayıs) Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri toplam 173 mahallede 236 bulvar ve caddede 101 bin 195 ton asfalt serimi ve yama çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, 8-17 Mayıs tarihleri arasında ise 35 noktada 214 bin ton asfalt imalatı daha yapmayı planlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda 17 günde toplam 315 bin ton asfalt serimi ve yama çalışması yapılacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi 17 günlük tam kapanma sürecinde yolları yenileme ve asfalt seferberliği ilan etti. Sokağa çıkma yasağının sona ereceği sağlıklı günlerde güvenli ve kesintisiz sürüş sağlamak amacıyla 25 ilçenin tamamında asfalt serim çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, sürecin ilk haftasında toplam 101 bin 195 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

İLK HAFTADA 173 MAHALLE 236 NOKTADA ASFALT SERİMİ VE YAMA YAPILDI

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 29 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında; 11 ilçe 35 mahallede bulunan 45 bulvar ve caddede 89 bin 354 ton asfalt serimi gerçekleştirirken, 23 ilçe 138 mahallede bulunan 191 bulvar ve caddede ise 11 bin 840 ton yama imalatı yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında asfalt serim çalışmalarına 7/24 esasına dayalı olarak hız kesmeden devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 17 günlük tam kapanma sürecinin ilk haftasında toplamda 173 mahallede 236 bulvar ve caddenin asfalt serimi ve yama işlemini tamamladı.

BAŞKAN YAVAŞ: “17 GÜNDE TOPLAM 315 BİN TON ASFALT SERİMİ VE YAMA YAPACAĞIZ”

Büyükşehir Belediyesi tam kapanma süreci boyunca asfalt çalışmalarına ara vermeden devam edecek.Fen İşleri Daire Başkanlığı; Altındağ’dan Beypazarı’na, Çankaya’dan Keçiören’e, Etimesgut’tan Kahramankazan’a, Mamak’tan Yenimahalle’ye kadar toplam 35 noktada 8-17 Mayıs tarihleri arasında 214 bin ton asfalt imalatı yapmayı planlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Başkentlileri tam kapanma süreci boyunca yapılacak asfalt ve yama çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi:

“Hemşehrilerimize rahatsızlık vermeden, gündelik hayat akışını da engellemeden çalışmalarımızı sürdürmeye özen gösteriyoruz. Tam kapanma sürecinde 17 günde 25 ilçede 315 bin ton asfalt serimi ve yama çalışması yapmış olacağız.”

BAŞKAN YAVAŞ’A GELEN ASFALT MESAJI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da KRT TV’de katıldığı “Sisler Bulvarı” programında asfalt çalışmalarıyla ilgili vatandaşlardan gelen mesajlara değindi.

Programda Keçiören Fatih Köprüsü’nden Etimesgut İstasyon Caddesi çalışmalarına kadar hayata geçirilen birçok proje hakkında bilgi veren Yavaş, “Geçen biri mesaj atmış ve şöyle yazmış. ‘Şimdi sokağa çıkma yasağı var ve siz her yeri asfaltlıyorsunuz. Eskiden böyle olmazdı, tam okullar açılacakken yapılırdı ki insanlar çalışıldığını görsün’ demiş. Biz yasakları fırsata çeviriyoruz. Gerek ASKİ gerek asfalt… Hayali hiçbir projeye harcayacak paramız yok” yorumunda bulunmuştu.