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- 08 May 2021 - 11:31 G: 08 May 2021 - 11:33

Nazlı Sunal:"Annelik Çocuğunuzla Büyüdüğünüz Bir Okul"

Ünlü oyuncu Ali Sunal’ın eşi avukat Nazlı Sunal, anne olduktan sonra hayatında değişenleri MAG okurları için anlattı.

Ünlü oyuncu Ali Sunal’ın eşi avukat Nazlı Sunal, anne olduktan sonra hayatında değişenleri MAG okurları için anlattı.  “Narin doğunca anladım. Kafamda kendimi panik olarak kurmuştum ancak  rahat bir anneyim”

 “Annelik ile birlikte aslında hayatım başka bir yöne evrildi diyemem”

 Türkiye’nin usta ismi Kemal Sunal’ın oğlu oyuncu Ali Sunal’ın eşi avukat Nazlı Sunal, Anneler Günü mesajını ve Narin doğduktan sonra hayatında değişenleri MAG okurları ile paylaştı. 

 Genel olarak düzenli ve programlı biri olduğunu belirten güzel anne, “Çocuklu hayatta da şartlar el verdiği sürece bu şekilde devam etmeye çalışıyorum. Kendimi çok daha panik ve pimpirikli sanıyordum ama Narin doğunca anladım ki kafamdakinden çok daha rahat bir anneyim” diye konuştu. Çocuklarının meslek seçiminde onun mutlu olacağı işi yapması için yönlendireceklerini belirten Sunal, “ Ben avukatım. Avukatlık mesleği sevilmeden yapılacak bir meslek değil. Eğer bu yola baş koyacaksa ve mutlu olacaksa desteklerim tabi” dedi. Anneler Günü mesajında şunları söyledi: “Tüm annelerin, anne adaylarının ve kalbinde anne sevgisi taşıyan herkesin Anneler Günü’nü kutlarım” 

08 May 2021 - 11:31 - Magazin

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