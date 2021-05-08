Tam Kapanma Sonrası Normalleşme Nasıl Olacak? İşte Masadaki 3 Aşamalı Plan
Ramazan Ayında alınan karar doğrultusunda yaşanan Tam Kapanma' da sona gelinmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından sokağa çıkma heyecanı giderek artmaya başladı. Bu süreçle ilgili arama yapan vatandaşlar ile normalleşmenin nasıl olacağını merak ediyor. İşte detaylar...
Covid-19 salgınının etkili olmaya devam ettiği Türkiye’de mart ayında başlayan kontrollü normalleşme ile vaka ve hasta sayılarında artış yaşanmıştı. Vaka ve hasta sayılarının artmasının ardından 29 nisan tarihinde tam kapanma başladı. Vaka sayılarını düşürmek için başlayan tam kapanmanı 17 mayıs tarihinde son bulması bekleniyor. Bununla beraber tam kapanmanın ardından normalleşmenin nasıl olacağı ise merak edildi. Bir yandan tam kapanma sürecinin uzaması gündeme gelirken diğer taraftan ise normalleşmenin nasıl gerçekleşeceği konuşuluyor. Uzun süredir vatandaşlar tarafından merak edilen normalleşme ile ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. 17 mayıs tarihinde son bulması beklenen tam kapanmanın ardından 3 aşamalı normalleşmenin başlaması planlanıyor. Bununla beraber yetkili isimler tam kapanma süresinin uzamayacağına yönelik sinyal veriyor.
08 May 2021 - 12:03 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.