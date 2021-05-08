Tam Kapanma Sonrası Normalleşme Nasıl Olacak? İşte Masadaki 3 Aşamalı Plan

Covid-19 salgınının etkili olmaya devam ettiği Türkiye’de mart ayında başlayan kontrollü normalleşme ile vaka ve hasta sayılarında artış yaşanmıştı. Vaka ve hasta sayılarının artmasının ardından 29 nisan tarihinde tam kapanma başladı. Vaka sayılarını düşürmek için başlayan tam kapanmanı 17 mayıs tarihinde son bulması bekleniyor. Bununla beraber tam kapanmanın ardından normalleşmenin nasıl olacağı ise merak edildi. Bir yandan tam kapanma sürecinin uzaması gündeme gelirken diğer taraftan ise normalleşmenin nasıl gerçekleşeceği konuşuluyor. Uzun süredir vatandaşlar tarafından merak edilen normalleşme ile ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. 17 mayıs tarihinde son bulması beklenen tam kapanmanın ardından 3 aşamalı normalleşmenin başlaması planlanıyor. Bununla beraber yetkili isimler tam kapanma süresinin uzamayacağına yönelik sinyal veriyor.