Kanal D’de Yeni Dizi Baht Oyunu! Baht Oyunu Konusu Ne, Oyuncuları Kim?
Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte kanallar yaz dizilerini bir bir yayınlamaya başladılar. Bunlardan bir tanesi de Kanal D yapımı Baht Oyunu. Dizi ile ilgili merak edilenler haberimizde. İşte detaylar...
Kanal D yaz sezonu yapımlarının tanıtım filmlerini yayınlanmaya başladı. Bu sene yaz sezonunda ekrana gelecek olan diziler belli olmaya başlarken, Kanal D ekranlarında yayınlanacak Baht Oyunları dizisi de izleyenlerin dikkatini çekti. İlk tanıtımı ekrana gelen Baht Oyunları dizisi şimdiden merakla bekleniyor. Yayın tarihi henüz belli olmayan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu araştırma konusu oldu. Romantik komedi türünde olan yapım ilk tanıtımı ile beğeni topladı. Dizinin yakın zamanda Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlaması bekleniyor.
06 Tem 2021 - 22:34 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.