Kanal D’de Yeni Dizi Baht Oyunu! Baht Oyunu Konusu Ne, Oyuncuları Kim?

Kanal D yaz sezonu yapımlarının tanıtım filmlerini yayınlanmaya başladı. Bu sene yaz sezonunda ekrana gelecek olan diziler belli olmaya başlarken, Kanal D ekranlarında yayınlanacak Baht Oyunları dizisi de izleyenlerin dikkatini çekti. İlk tanıtımı ekrana gelen Baht Oyunları dizisi şimdiden merakla bekleniyor. Yayın tarihi henüz belli olmayan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu araştırma konusu oldu. Romantik komedi türünde olan yapım ilk tanıtımı ile beğeni topladı. Dizinin yakın zamanda Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlaması bekleniyor.