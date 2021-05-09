Camilerde Ramazan Bayramı Namazı Kılınacak Mı? Bayramda Camiler Açık Mı?
Ramazan Bayramı gelmesi ile vatandaşlarda bayram heyecanı yaşanmaya başladı. Tam Kapanma içerisinde geçirdiğimiz Ramazan ayında en çok merak edilen konu olan bayram namazı meselesi nihayet açığa kavuştu. İşte detaylar...
Bir yılı aşkın süredir tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını ile mücadele devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de salgınla mücadele kapsamında birçok kısıtlama ve yasak uygulanıyor. Ülkede mart ayında kontrollü normalleşmeye geçilmesi vaka ve hasta sayılarının artmasına neden oldu. Vaka sayılarının yükselmesi ile beraber Ramazan ayında 2 hafta boyunca tam kapanma uygulanacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyuruldu. Tam kapanma kapsamında sürekli sokağa çıkma yasakları uygulanırken, zorunlu durumlar dışında vatandaşların seyahat etmesi gibi durumlar da yasaklandı. Hala uygulanmaya devam eden tam kapanma süreci 17 mayıs tarihinde son bulacak. Bu sene Ramazan Bayramı’nın tam kapanma sürecinde denk gelecek olması üzerine vatandaşlar, bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağını merak etti.
09 May 2021 - 00:40 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.