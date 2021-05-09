Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 May 2021 - 00:40

Camilerde Ramazan Bayramı Namazı Kılınacak Mı? Bayramda Camiler Açık Mı?

Ramazan Bayramı gelmesi ile vatandaşlarda bayram heyecanı yaşanmaya başladı. Tam Kapanma içerisinde geçirdiğimiz Ramazan ayında en çok merak edilen konu olan bayram namazı meselesi nihayet açığa kavuştu. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını ile mücadele devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de salgınla mücadele kapsamında birçok kısıtlama ve yasak uygulanıyor. Ülkede mart ayında kontrollü normalleşmeye geçilmesi vaka ve hasta sayılarının artmasına neden oldu. Vaka sayılarının yükselmesi ile beraber Ramazan ayında 2 hafta boyunca tam kapanma uygulanacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyuruldu. Tam kapanma kapsamında sürekli sokağa çıkma yasakları uygulanırken, zorunlu durumlar dışında vatandaşların seyahat etmesi gibi durumlar da yasaklandı. Hala uygulanmaya devam eden tam kapanma süreci 17 mayıs tarihinde son bulacak. Bu sene Ramazan Bayramı’nın tam kapanma sürecinde denk gelecek olması üzerine vatandaşlar, bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağını merak etti.

09 May 2021 - 00:40 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
İmam Nikahı Nasıl Düşer? Nasıl Bozulur? Dini Boşanma Nasıl Gerçekleşir? mask
İmam Nikahı Nasıl Düşer? Nasıl Bozulur? Dini Boşanma Nasıl Gerçekleşir?
Marketten Ne Almak Yasak? Marketlerde Neler Satılamayacak?  Marketlerde Satışı Yasaklanan Ürünler mask
Marketten Ne Almak Yasak? Marketlerde Neler Satılamayacak?  Marketlerde Satışı Yasaklanan Ürünler
Bir Mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan! Anneler Günü İçin Anlamlı Sözler Geldi! mask
Bir Mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan! Anneler Günü İçin Anlamlı Sözler Geldi!
Bakan Vedat Bilgin Bayram Öncesi Müjdeyi Verdi! Ücret Destekleri O Tarihte Hesapta! mask
Bakan Vedat Bilgin Bayram Öncesi Müjdeyi Verdi! Ücret Destekleri O Tarihte Hesapta!
Ali Erbaş'tan Mescid-i Aksa'lı Kutlama! Anlamlı Kadir Gecesi Mesajı Geldi! mask
Ali Erbaş'tan Mescid-i Aksa'lı Kutlama! Anlamlı Kadir Gecesi Mesajı Geldi!
Cumhurbaşkan Erdoğan Normalleşme Sinyallerini Verdi! İşte Konuşmasından Satır Başları! mask
Cumhurbaşkan Erdoğan Normalleşme Sinyallerini Verdi! İşte Konuşmasından Satır Başları!
Bayram Müjdesi Geldi, Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Oldu! Yap-İşlet-Devret Olanlar Hariç! mask
Bayram Müjdesi Geldi, Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Oldu! Yap-İşlet-Devret Olanlar Hariç!
Tam Kapanma Sonrası Normalleşme Nasıl Olacak? İşte Masadaki 3 Aşamalı Plan mask
Tam Kapanma Sonrası Normalleşme Nasıl Olacak? İşte Masadaki 3 Aşamalı Plan
Bayramdan Sonra Yasaklar Kalkar Mı? Tam Kapanma 1 Hazirana Kadar Uzar Mı? mask
Bayramdan Sonra Yasaklar Kalkar Mı? Tam Kapanma 1 Hazirana Kadar Uzar Mı?
Çin Roketi Tehlikesi! Dünyaya Geliyor, Saatler Kaldı! Çin Roketi Ankara'ya Düşer Mi? mask
Çin Roketi Tehlikesi! Dünyaya Geliyor, Saatler Kaldı! Çin Roketi Ankara'ya Düşer Mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İmam Nikahı Nasıl Düşer? Nasıl Bozulur? Dini Boşanma Nasıl Gerçekleşir? mask
İmam Nikahı Nasıl Düşer? Nasıl Bozulur? Dini Boşanma Nasıl Gerçekleşir?
Marketten Ne Almak Yasak? Marketlerde Neler Satılamayacak?  Marketlerde Satışı Yasaklanan Ürünler mask
Marketten Ne Almak Yasak? Marketlerde Neler Satılamayacak?  Marketlerde Satışı Yasaklanan Ürünler
Camilerde Ramazan Bayramı Namazı Kılınacak Mı? Bayramda Camiler Açık Mı? mask
Camilerde Ramazan Bayramı Namazı Kılınacak Mı? Bayramda Camiler Açık Mı?
Arka Sokaklar Ne Zaman Sezon Finali Yapıyor? Arka Sokaklar 16. Sezon Olacak Mı? mask
Arka Sokaklar Ne Zaman Sezon Finali Yapıyor? Arka Sokaklar 16. Sezon Olacak Mı?
Ankara'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi mask
Ankara'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar'da Kovid-19 tedbirlerini denetledi mask
Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar'da Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status