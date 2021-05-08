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- 08 May 2021 - 16:25 G: 08 May 2021 - 16:31

10 Mayıs Haftaya Okullar Tatil Mi?  Okullar 9 Gün Tatil Olacak Mı?

Bayram Tatili öncesi öğrencilerin merak ettiği tatil durumu belli oldu. Sizde Bayram öncesi okulların ara verip vermediğini merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Müslüman aleminin en önemli ayı olan Ramazanın içinde bulunduğumuz bu günlerde bayram heyecanı başladı. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile beraber başta kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar olmak üzere herkes bayram tatilini kaç gün süreceğini merak etmeye başladı. Bayram tatilinin 10 mayısta başlayacağına yönelik iddiaların gündeme gelmesi ile konu ile ilgili resmi açıklamalar merak edildi.

08 May 2021 - 16:25 - Eğitim

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