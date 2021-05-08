10 Mayıs Haftaya Okullar Tatil Mi? Okullar 9 Gün Tatil Olacak Mı?
Bayram Tatili öncesi öğrencilerin merak ettiği tatil durumu belli oldu. Sizde Bayram öncesi okulların ara verip vermediğini merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız. İşte detaylar...
Müslüman aleminin en önemli ayı olan Ramazanın içinde bulunduğumuz bu günlerde bayram heyecanı başladı. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile beraber başta kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar olmak üzere herkes bayram tatilini kaç gün süreceğini merak etmeye başladı. Bayram tatilinin 10 mayısta başlayacağına yönelik iddiaların gündeme gelmesi ile konu ile ilgili resmi açıklamalar merak edildi.
08 May 2021 - 16:25 - Eğitim
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.