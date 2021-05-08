10 Mayıs Haftaya Okullar Tatil Mi?  Okullar 9 Gün Tatil Olacak Mı?

Müslüman aleminin en önemli ayı olan Ramazanın içinde bulunduğumuz bu günlerde bayram heyecanı başladı. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile beraber başta kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar olmak üzere herkes bayram tatilini kaç gün süreceğini merak etmeye başladı. Bayram tatilinin 10 mayısta başlayacağına yönelik iddiaların gündeme gelmesi ile konu ile ilgili resmi açıklamalar merak edildi.