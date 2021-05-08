Marketten Ne Almak Yasak? Marketlerde Neler Satılamayacak? Marketlerde Satışı Yasaklanan Ürünler
İçişleri genelgesi ile başta alkollü içecekler yasaklanmış aradan geçen bir kaç gün sonrada genel bir yasaklamaya gelmişti. İhtiyaçlarını gidermek isteyenler ise bu yasaklarla kafa karışıklığı yaşamaya başladı. Sizde hangi ürünlerin yasak olduğunu merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız. İşte detaylar...
Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 29 nisan tarihi itibari ile Türkiye tam kapanma dönemine girdi. Mart ayında başlayan normalleşme ile vaka sayılarının artmasına bağlı olarak başlatılan tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasaklarının kapsamı genişletildi, kafe ve lokantalar paket servise geçti. Birçok farklı önlemin de uygulanmayabaşlandığı bu dönemde İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde tüm alanlarda kontrolün sağlanması için sadece devam etmesi zorunlu olan üretim ve imalat gibi sektörlerin hizmet vermesine izin veriyor. Devamlılığı zorunlu olan sektörlerin dışında tüm işletmeler kapandı. Bununla beraber çalışmaya devam eden sektörlerde de bazı saat ve hizmet kısıtlamaları uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelge ile bu süreçte sınırlı saatlerde hizmet veren market ve bakkallarda da bazı ürünlerin satışı yasaklandı.
08 May 2021 - 16:30 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.