Haberler Ankara Haberler Ankara
- 08 May 2021 - 16:30 G: 08 May 2021 - 16:46

Marketten Ne Almak Yasak? Marketlerde Neler Satılamayacak?  Marketlerde Satışı Yasaklanan Ürünler

İçişleri genelgesi ile başta alkollü içecekler yasaklanmış aradan geçen bir kaç gün sonrada genel bir yasaklamaya gelmişti. İhtiyaçlarını gidermek isteyenler ise bu yasaklarla kafa karışıklığı yaşamaya başladı. Sizde hangi ürünlerin yasak olduğunu merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 29 nisan tarihi itibari ile Türkiye tam kapanma dönemine girdi. Mart ayında başlayan normalleşme ile vaka sayılarının artmasına bağlı olarak başlatılan tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasaklarının kapsamı genişletildi, kafe ve lokantalar paket servise geçti. Birçok farklı önlemin de uygulanmayabaşlandığı bu dönemde İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde tüm alanlarda kontrolün sağlanması için sadece devam etmesi zorunlu olan üretim ve imalat gibi sektörlerin hizmet vermesine izin veriyor. Devamlılığı zorunlu olan sektörlerin dışında tüm işletmeler kapandı. Bununla beraber çalışmaya devam eden sektörlerde de bazı saat ve hizmet kısıtlamaları uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelge ile bu süreçte sınırlı saatlerde hizmet veren market ve bakkallarda da bazı ürünlerin satışı yasaklandı.

 

08 May 2021 - 16:30 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Bakan Vedat Bilgin Bayram Öncesi Müjdeyi Verdi! Ücret Destekleri O Tarihte Hesapta! mask
Bakan Vedat Bilgin Bayram Öncesi Müjdeyi Verdi! Ücret Destekleri O Tarihte Hesapta!
İmam Nikahı Nasıl Düşer? Nasıl Bozulur? Dini Boşanma Nasıl Gerçekleşir? mask
İmam Nikahı Nasıl Düşer? Nasıl Bozulur? Dini Boşanma Nasıl Gerçekleşir?
Ali Erbaş'tan Mescid-i Aksa'lı Kutlama! Anlamlı Kadir Gecesi Mesajı Geldi! mask
Ali Erbaş'tan Mescid-i Aksa'lı Kutlama! Anlamlı Kadir Gecesi Mesajı Geldi!
Camilerde Ramazan Bayramı Namazı Kılınacak Mı? Bayramda Camiler Açık Mı? mask
Camilerde Ramazan Bayramı Namazı Kılınacak Mı? Bayramda Camiler Açık Mı?
Cumhurbaşkan Erdoğan Normalleşme Sinyallerini Verdi! İşte Konuşmasından Satır Başları! mask
Cumhurbaşkan Erdoğan Normalleşme Sinyallerini Verdi! İşte Konuşmasından Satır Başları!
Bayram Müjdesi Geldi, Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Oldu! Yap-İşlet-Devret Olanlar Hariç! mask
Bayram Müjdesi Geldi, Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Oldu! Yap-İşlet-Devret Olanlar Hariç!
Tam Kapanma Sonrası Normalleşme Nasıl Olacak? İşte Masadaki 3 Aşamalı Plan mask
Tam Kapanma Sonrası Normalleşme Nasıl Olacak? İşte Masadaki 3 Aşamalı Plan
Bayramdan Sonra Yasaklar Kalkar Mı? Tam Kapanma 1 Hazirana Kadar Uzar Mı? mask
Bayramdan Sonra Yasaklar Kalkar Mı? Tam Kapanma 1 Hazirana Kadar Uzar Mı?
Çin Roketi Tehlikesi! Dünyaya Geliyor, Saatler Kaldı! Çin Roketi Ankara'ya Düşer Mi? mask
Çin Roketi Tehlikesi! Dünyaya Geliyor, Saatler Kaldı! Çin Roketi Ankara'ya Düşer Mi?
Bayram Namazı Detayları Belli Oldu! Bu Şartlarda Kılınacak, İşte Saatler! mask
Bayram Namazı Detayları Belli Oldu! Bu Şartlarda Kılınacak, İşte Saatler!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Vedat Bilgin Bayram Öncesi Müjdeyi Verdi! Ücret Destekleri O Tarihte Hesapta! mask
Bakan Vedat Bilgin Bayram Öncesi Müjdeyi Verdi! Ücret Destekleri O Tarihte Hesapta!
Arka Sokaklar Ne Zaman Sezon Finali Yapıyor? Arka Sokaklar 16. Sezon Olacak Mı? mask
Arka Sokaklar Ne Zaman Sezon Finali Yapıyor? Arka Sokaklar 16. Sezon Olacak Mı?
Survivor Melis Her Şeyi Açıkladı! Hayrettin Arka Çıktı, Olanlar Oldu! İsmail ve Batuhan Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Meğer İki İsim… mask
Survivor Melis Her Şeyi Açıkladı! Hayrettin Arka Çıktı, Olanlar Oldu! İsmail ve Batuhan Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Meğer İki İsim…
İmam Nikahı Nasıl Düşer? Nasıl Bozulur? Dini Boşanma Nasıl Gerçekleşir? mask
İmam Nikahı Nasıl Düşer? Nasıl Bozulur? Dini Boşanma Nasıl Gerçekleşir?
Tartışmalı İlacın Kullanımı Sonlandırıldı! Kovid-19 Mücadelesi Onsuz Yapılacak! mask
Tartışmalı İlacın Kullanımı Sonlandırıldı! Kovid-19 Mücadelesi Onsuz Yapılacak!
Ali Erbaş'tan Mescid-i Aksa'lı Kutlama! Anlamlı Kadir Gecesi Mesajı Geldi! mask
Ali Erbaş'tan Mescid-i Aksa'lı Kutlama! Anlamlı Kadir Gecesi Mesajı Geldi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status