Marketten Ne Almak Yasak? Marketlerde Neler Satılamayacak?  Marketlerde Satışı Yasaklanan Ürünler

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 29 nisan tarihi itibari ile Türkiye tam kapanma dönemine girdi. Mart ayında başlayan normalleşme ile vaka sayılarının artmasına bağlı olarak başlatılan tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasaklarının kapsamı genişletildi, kafe ve lokantalar paket servise geçti. Birçok farklı önlemin de uygulanmayabaşlandığı bu dönemde İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde tüm alanlarda kontrolün sağlanması için sadece devam etmesi zorunlu olan üretim ve imalat gibi sektörlerin hizmet vermesine izin veriyor. Devamlılığı zorunlu olan sektörlerin dışında tüm işletmeler kapandı. Bununla beraber çalışmaya devam eden sektörlerde de bazı saat ve hizmet kısıtlamaları uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelge ile bu süreçte sınırlı saatlerde hizmet veren market ve bakkallarda da bazı ürünlerin satışı yasaklandı.