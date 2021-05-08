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- 08 May 2021 - 16:56 G: 08 May 2021 - 17:05

Tartışmalı İlacın Kullanımı Sonlandırıldı! Kovid-19 Mücadelesi Onsuz Yapılacak!

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 tedavisi için bir takım güncellemeler yapıldı. Kovid-19 mücadele rehberinden 'hidroksiklorokin' ilacı çıkarıldı. Tartışmalara neden olan ilacın çıkarılması ile birlikte süreç nasıl işleyecek merak ediliyor.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 tedavisi için hidroksiklorokin ilacı önerisi Kovid-19 Rehberi'nden çıkarıldı.

Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Erişkin Hasta Tedavisi" konulu bölümünde güncelleme yapıldı.

Rehberde Türkiye, Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde daha önce başka hastalıkların tedavisi için ruhsatlandırılan hidroksiklorokin, favipiravir, remdesivir, lopinavir-ritonavir gibi ilaçların Kovid-19'a karşı antiviral olarak önerildiği ve kullanıldığı hatırlatıldı.

Halen pek çok ülkede bu ilaçların farklı kombinasyonlarının kullanımına devam edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İlerleyen süreçte bu ajanların yaygın kullanımıyla klinik sonuçlarının daha yaygın bir şekilde ortaya çıkması ve Kovid-19'daki etkinliğini değerlendiren randomize kontrollü klinik çalışmaların yayımlanmasıyla tedavi önerileri gözden geçirilerek güncellenmiştir. Ancak Kovid-19'a karşı etkili antiviral bulunması konusunda halen çok fazla sayıda klinik çalışma devam ettiğinden, bu çalışmaların sonuçları yakından izlenip virüsün geçirdiği mutasyonlar ve bu mutasyonların klinik bulgulara yansıması da takip edilerek tedavi rehberinde gerektiğinde tekrar güncellemeler yapılabilecektir."

Bu kapsamda, rehberden Kovid-19 tedavisi için hidroksiklorokin ilacı önerisi çıkarıldı.

Rehbere, Kovid-19 hastalarında bakteriyel koenfeksiyonun düşük saptanması nedeniyle ampirik antibiyotik kullanımının önerilmediği ifadesi eklendi.

Ayrıca, rehberde hastanede yatan ağır zatürreli, 50 yaş ve komorbiditesi olan hastalarda favipiravir dozunun 2 kez 1800 miligram yüklemeyi takiben 2 kez 800 miligram toplam 10 gün olacak şekilde uygulanabileceği belirtildi.

08 May 2021 - 16:56 AA Ankara- Sağlık

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