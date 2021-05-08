İmam Nikahı Nasıl Düşer? Nasıl Bozulur? Dini Boşanma Nasıl Gerçekleşir?
Müslümanların bir arada yaşaması için olmazsa olmazlardan olan İmam Nikahı ile ilgili vatandaşlar bir çok konuyu merak ediyor. Sizde İmam Nikahının nasıl düştüğünü ve bozulması ile ilgili konuları merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız. İşte detaylar...
Evlilikler için geçerli olan resmi nikah, Müslümanlar için yeterli değildir. Kanun önünde çiftlerin haklarının belirlenmesi için yapılan resmi nikahın yanı sıra Müslümanlar dini nikah da kıyarlar. İslam alemi için önemli olan dini nikah birçok durumda resmi nikahın öncesinde kıyılır. Kanunen beraberlikleri kabul edilen Müslümanların dinen de beraberliklerinin kabul edilmesi gerekmektedir. Bununla beraber boşanma durumunda da hem resmi hem de dini boşanma yapılması gerekir. Boşanma isteyen Müslümanlar ise resmi başvurularının yanı sıra dinen nikahlarının nasıl bozulacağını merak ediyor. İmam nikahının nasıl düştüğü, dini boşanma için gerekli olan şartlar Müslümanlar tarafından araştırılıyor.
08 May 2021 - 16:56 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.