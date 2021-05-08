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- 08 May 2021 - 17:11 G: 08 May 2021 - 17:16

Arka Sokaklar Ne Zaman Sezon Finali Yapıyor? Arka Sokaklar 16. Sezon Olacak Mı?

Arka Sokaklar dizisinde sular iyice kaynamaya başladı. Dizi final mi yapacak yoksa yoluna mı devam edecek diye merak edenler haberimize göz atmalı. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar aksiyon ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Ekranların en uzun soluklu yapımları arasında yer alan dizi bu yıl 15. sezonu ile ekrana geliyor. Yıllardır yayınlanmasına rağmen hala ilgi ile takip edilen dizide yaşanacaklar merakla bekleniyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmez yapımı hakkında ortaya atılan final iddiaları ise dizinin sevenlerini meraklandırdı. Yapımın 16. sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

08 May 2021 - 17:11 - Dizi Haberleri

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