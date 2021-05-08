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- 08 May 2021 - 17:45 G: 08 May 2021 - 17:46

Jeep'ten Pandemi'ye Özel Kampanya! Faizleri Sıfırladı!

Pandemi sürecinde krize giren otomobil sektörü yaz sezonunun gelmesi için kampanyalarına başladı. Lüks otomobil üreticisi Ay sonuna kadar sürecek bir kampanya düzenledi. Renegade, sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Jeep, mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 Bin TL’ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor.

Jeep Compass'a ise 150 Bin TL’ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor.

SUV segmentine adını veren Jeep, mayıs ayında hayata geçirdiği satış kampanyasıyla fark oluşturuyor.

Marka, Renegade ve sınırlı sayıda Compass modelini yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla yeni sahipleriyle buluşturuyor.

Tercihini Jeep’in kabiliyetli küçük SUV’si Renegade’in 1.3 litrelik 150 HP’lik benzinli otomatik seçeneğinden yana kullanacak olanlar, kampanya dahilinde 100 Bin TL’ye 12 ay ve yüzde sıfır faizli kredi imkanından yararlanabiliyor.

Renegade’in yeni 1.3 litrelik 150 HP’lik benzinli otomatik seçeneğine 330 Bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Compass ise 150 Bin TL’ye 12 ay ve yüzde sıfır avantajı ile satın alınabiliyor.

08 May 2021 - 17:45 AA İstanbul- Gündem

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