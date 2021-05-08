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08 May 2021 - 17:51

Rekorların Adamı Sir Lewis Hamilton! 100. Pole Pozisyonu İle Tarihe Geçti!

Formula 1'in 7 kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton rekorları kırmaya devam ediyor. Şampiyonluk sayısı ile Schumacher'ı yakalayan İngiliz pilot bugün yapılan İspanya sıralama turları ile 100. Pole pozisyonunu kazanarak adını tarihe bir kere daha yazdı. Senna ve Schumacher'den sonra en çok pole kazanan pilot oldu.