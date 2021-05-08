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- 08 May 2021 - 17:51 G: 08 May 2021 - 18:05

Rekorların Adamı Sir Lewis Hamilton! 100. Pole Pozisyonu İle Tarihe Geçti!

Formula 1'in 7 kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton rekorları kırmaya devam ediyor. Şampiyonluk sayısı ile Schumacher'ı yakalayan İngiliz pilot bugün yapılan İspanya sıralama turları ile 100. Pole pozisyonunu kazanarak adını tarihe bir kere daha yazdı. Senna ve Schumacher'den sonra en çok pole kazanan pilot oldu.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'sine, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'ndeki yarışın sıralama turlarında Hamilton, elde ettiği 1.16.741'lik dereceyle kariyerinde 100. kez ilk cebin sahibi oldu.

Büyük Britanyalı pilotun 0.036 saniye arkasındaki Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ikinciliği, pisti liderden 0.132 saniye yavaş turlayan Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etti.

66 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

08 May 2021 - 17:51 AA Ankara- Spor

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