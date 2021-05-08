Esra Erol’da Dağ Gibi Bir Baba Yıkıldı! Kanser Hastasıyken Eşinin İhanetine Uğradı, Stüdyo Paramparça Oldu! Esra Erol'un Bile Nutku Tutuldu!

Perde arkasını canlı yayında anlatan baba kız, seyircilerin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. Esra Erol, "Ele aldığım tüm olaylarda taraf tutmaktan hoşlanmıyorum, objektif bakmaya çalışıyorum ama bu normal bir olay değil. Bu ihanet, sırttan vurma" açıklamasını yaptı.

Eşinin sabah saatlerinde kahvaltısını hazırlayarak evden çıktığını söyleyen Salim Bey, “Bana her sabah dört tane hap yutturuyordu. Ben hapların ne olduğunu bilmiyordum. Doktorun verdiği ilaçlar da değilmiş o ilaçlar. Ben ne olduğunu bilmediğim için sürekli uyuyordum. Ben sabah yine yuttum hapları uyudum geri. Akşam 8 de yeniden uyandım ve baktım gelmemiş.” sözlerini dile getirdi. Salim Bey’in kızı Selin Hanım ise hapların kavanozda olduğunu söyledi.



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