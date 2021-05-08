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- 08 May 2021 - 22:22 G: 08 May 2021 - 22:23

Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar'da Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Vali Vasip Şahin, Kaymakam Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'den Pazar Denetimi

Ankara Valisi Vasip Şahin Tam Kapanma döneminde Pursaklardaki pazar alanlarında alınan tedbirleri yerinde inceledi. Vali Şahine denetimlerde İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin eşlik etti.

Vali Şahin İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde Pazar alanındaki esnaf ve vatandaşlara maske mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundu.

Vatandaşlarla sohbet ederek uyulması gereken kurallar hakkında bilgi veren Vali Vasip Şahin daha sonra uygulama noktalarını denetledi.

SOSYAL HAYATIMIZDAN BIR SÜRE DAHA FEDAKÂRLIK YAPMAMIZ GEREKIYOR

Tam Kapanma dönemi ile birlikte vaka sayılarında büyük bir düşüş olduğunu belirten Vali Şahin Tam kapanma ile il genelinde denetimlerimiz sıklaştırıldı. Son 1 haftadaki gelişmelere göre Ankarada vaka sayısındaki düşüş hızlandı. Kapanma kurallarına vatandaşlarımızın azami derecede dikkat etmesi ile verilere olumlu olarak yansımalarını görüyoruz. Sosyal hayatımızdan bir süre daha fedakârlık yaparak hızlı bir şekilde kontrollü normal hayata dönüş sağlayabiliriz dedi.

08 May 2021 - 22:22 - Belediyeler

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