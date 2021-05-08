Ankara'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'nın Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir minare yıkıldı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.
Ankara'nın Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir minare yıkıldı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Evren ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle Altınbaşak Mahallesi Camisi'nin minaresi yıkıldı.
Minarenin cami avlusunda bulunan imam lojmanının üzerine devrilmesi sonucu evde bulunan 7 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekibince ambulansta tedavi edilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahallede ayrıca 2 evin çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi.
Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, mahallede incelemelerde bulundu. Şereflikoçhisar ilçesinde de fırtına nedeniyle binaların çatılarından kiremitler düştü, ağaçların dalları kırıldı, Hacıenbiya Camisi'nin minaresi zarar gördü.
Şereflikoçhisar Belediyesi ekiplerince kırılan dallar ve yollara düşen kiremitlerin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.