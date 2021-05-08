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- 08 May 2021 - 23:08 G: 08 May 2021 - 23:09

Ankara'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'nın Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir minare yıkıldı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. 

Ankara'nın Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir minare yıkıldı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Evren ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle Altınbaşak Mahallesi Camisi'nin minaresi yıkıldı.

Minarenin cami avlusunda bulunan imam lojmanının üzerine devrilmesi sonucu evde bulunan 7 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekibince ambulansta tedavi edilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahallede ayrıca 2 evin çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, mahallede incelemelerde bulundu. Şereflikoçhisar ilçesinde de fırtına nedeniyle binaların çatılarından kiremitler düştü, ağaçların dalları kırıldı, Hacıenbiya Camisi'nin minaresi zarar gördü.

Şereflikoçhisar Belediyesi ekiplerince kırılan dallar ve yollara düşen kiremitlerin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

08 May 2021 - 23:08 AA Ankara- Gündem

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