Kanık: Tam kapanmanın etkisiyle mağduriyetimiz iyice arttı

Ankara Tuhafiye Parfümeri ve Billuriyeciler Esnaf Odası Başkanı Raşit Kanık bayram öncesi tam kapanma uygulamasına geçilmesinden dolayı zaten ayakta durmakta zorlanan esnafın mağduriyetinin iyice arttığını kaydetti.

Ankara Tuhafiye Parfümeri ve Billuriyeciler Esnaf Odası Başkanı Raşit Kanık oda üyesi esnafın pandemi koşullarında büyük zarara uğradığını ve ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirterek Adil bir rekabet ortamının olmadığı AVMlerin ve zincir marketlerin esnafın işini iyice azalttığı bir dönemde bir de tüm dünyayı saran pandeminin olumsuz etkilerinden ülkemiz esnafı olarak bizler de büyük oranda payımızı aldık. Koranovirüs Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan son dönemde içinde bulunduğumuz 17 günlük tam kapanma da belimizi iyice büktü. dedi.

Tam kapanmada esnafın ödeyemediği kira borçlarının katlandığını sorumlu olduğu tüm ödemelerin biriktiğini ifade eden Oda Başkanı Kanık şöyle devam etti: Esnafımızın tam kapanma sürecinde mağduriyeti arttı. Perakende ve toptan tuhafiye parfümeri züccaciye giyim çamaşır işi yapan esnafımız büyük bir mağduriyet içerisinde. Verilen destekler yeterli mi Tabii ki yeterli değil. Üstelik bu desteklerden yararlanabilen var yararlanamayan var. Sektörümüzün iş yaptığı Anneler gününde ve alışverişin yoğun olduğu bayram öncesi günlerde esnafımız kapalı. Senelik ciromuzun yüzde 40ını anneler günü ve bayramlar öncesinde elde ediyoruz. Biz kapalıyız ama bizim satacağımız tüm ürünleri çorabından çamaşırına züccaciyeden parfümüne kadar her şeyi zincir marketler satıyor. 17 günlük süreçte zincir marketlere sadece 10 günlük bir sınırlama getirildi. Ama zincir marketlerin sanal marketçilik uygulamaları ise artarak devam ediyor. Bu durum iyice belimizi büktü. Esnafımız 17 günlük süreçte korkunç zararda. Tam kapanmadan sonra zincir marketler yine her şeyi satmaya sanal marketçilik uygulamaları ise hızla büyümeye devam edecek. Bir yılı aşkın süreçte bizlere büyük mağduriyet yaşatan pandemi sürecinde işlerimiz yüzde 80 oranında düştü. Pandemi başladı başlayalı kiralarımızı çeklerimizi ve çok yüklü gelen elektrik faturamızı ödeyemiyoruz. SGK primlerimizi yatıramıyoruz. Büyük sıkıntı içerisindeyiz. Son açıklanan ve sadece imalat sektörünü kapsayan 3 yıl geri ödemesiz faizsiz KOSGEB desteğinden de yararlanamıyoruz. Esnaf çok mağdur. Ekonominin omurgası devletine istihdam sağlayan esnafa daha kapsamlı destek istiyoruz.