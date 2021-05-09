Altındağ'da Şehit anneleri unutulmadı

Altındağda şehit anneleri yalnız kalmadı. Altındağ Belediyesi ekipleri Altındağdaki tüm şehit ailelerini ziyaret ederek Anneler Günü hediyesi verdi.

Şehit annelerine anlamlı ziyaret... Altındağdaki şehit ailelerini ziyaret eden Altındağ Belediyesi ekipleri 60 şehit annesine ise Anneler Günü hediyesi verdi. Altındağda şehit annelerinin asla yalnız olmadığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Onlar bize emanet... Evlatlarının özlemini bir nebze olsun dindirebildiysek ne mutlu bize... dedi.

GÖNLÜMÜZÜN EN GÜZEL YERİNDELER

Altındağda anneler gününü hem özel hem de unutulmaz kılabilmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Balcı Bugün anneler günü... Evlatlarını vatan uğruna toprağa vermiş şehit annelerimizi bugün yalnız bırakmadık. Hem sevindiğimiz hem de hüzünlendiğimiz bir gün oldu. Altın Eller Kadın Kooperatifinde satışa sunulan güzel ürünlerden hediye ettik. Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu gördük. Onlarla birlikte biz de çok hüzünlendik. Belki bugün evlatları yanlarında değildi ama biz de onlara evlatlarıymış gibi sevgimizi ilgimizi sunduk. Çünkü onlar bize aziz şehitlerimizin emanetleri... Şartlar gereği ellerini öpemesek de onlar bizim gönlümüzün en güzel yerinde... Kendilerine sağlıklı ve uzun ömürler diliyor evlatlarının nur içinde yatmasını temenni ediyorum dedi.

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